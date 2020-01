Coronavirus voor het eerst in VS vastgesteld KG HAA

21 januari 2020

19u56

Bron: New York Times, CNN, Reuters 4 Het coronavirus is nu ook in de VS opgedoken. De longaandoening werd vastgesteld bij een man die vorige week vanuit China naar de Amerikaanse stad Seattle was gereisd. Dat bevestigt de Amerikaanse organisatie voor ziektecontrole en preventie CDC, nadat CNN hierover had bericht.

Volgens The New York Times is de patiënt een inwoner van Snohomish County, in de Amerikaanse staat Washington, in het noordoosten van de VS. De man - een dertiger, aldus The Washington Post - vertoonde symptomen nadat hij was teruggekeerd van een reis naar de streek van Wuhan in China. Daar werd de nieuwe variant van het coronavirus eind december voor het eerst aangetoond.

Longontsteking

Vorige week werd de man met een longontsteking opgenomen in een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Washington. Gisterennamiddag werd duidelijk dat de patiënt besmet is met de betrokken variant van het coronavirus. De man is niet levensbedreigend ziek en zijn toestand is stabiel, meldt The Washington Post. Het is het eerste bevestigde geval in de VS van de mysterieuze longziekte.



Inmiddels zijn er al bijna 300 besmettingen in China, en is de aandoening ook vastgesteld bij mensen in Zuid-Korea, Thailand, Taiwan en Japan. De longaandoening kostte al aan zeker zes mensen het leven. Het virus leidt tot symptomen als koorts, kortademigheid en longklachten.

De Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control and Prevention) begon vorige week op drie Amerikaanse luchthavens met het screenen van reizigers uit China op aanwezigheid van het virus. Sinds vrijdag werden meer dan 1.200 reizigers gescreend op de internationale luchthavens van Los Angeles, San Francisco en New York. Deze controles zullen nu uitgebreid worden naar de luchthavens van Toronto en Chicago, meldt de CDC. Mensen die met de besmette man in contact kwamen, worden gevraagd alert te zijn voor de symptomen.

Europa

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding meldde eerder dat er vanuit Europa maar drie directe vluchten naar de Chinese stad Wuhan reizen. Het ECDC acht het besmettingsrisico voor Europa daarom laag. Het is niet duidelijk of de besmetting in de VS daar verandering in brengt.

Het nieuwe coronavirus is verwant aan het SARS-virus. Dat veroorzaakte in 2003 veel onrust en eiste over de hele wereld ruim zevenhonderd levens.

