Coronavirus verstoort internationale post kv

12 februari 2020

19u35

Bron: Belga 0 De Universele Postunie (UPU) zegt vandaag dat het schrappen van vluchten vanwege het nieuwe coronavirus gevolgen heeft voor post met bestemming China. "De epidemie van Covid-19 heeft ertoe geleid dat vluchten zijn opgeschort, en dat heeft de postactiviteiten verstoord", zegt de internationale organisatie, die verbonden is aan de VN en gevestigd in Zwitserland. "De UPU volgt de situatie op de voet en werkt nauw samen met de postbedrijven om deze problemen op te lossen."

Op de vraag of hij weet had van precedenten, antwoordde een woordvoerder dat de vulkaanuitbarsting in IJsland in 2010 een vergelijkbaar effect had. "Er zijn niet alleen gevolgen voor de post, maar ook voor de handel", zei de woordvoerder.

De Zwitserse post maakte vandaag bekend dat hij niet langer post behandelt met bestemming China. Denemarken, Georgië, Griekenland, Roemenië, Servië, Singapore en Spanje gingen de Zwitsers voor. De Amerikaanse post behandelt geen brieven meer die via China komen.



In een nota aan de leden van de UPU verzekerde de Chinese post eerder al dat er geen risico's waren aan het behandelen van post uit China. Ze argumenteerde dat het coronavirus "niet lang overleefde op voorwerpen".

De Chinese post zei ook dat er preventieve maatregelen waren genomen. Zo zijn postbureaus gedesinfecteerd en worden brieven en pakjes behandeld zonder rechtstreeks menselijk contact. "Er zijn dus vertragingen te verwachten bij de verdeling van de inkomende post, en mogelijk kunnen we geen geschreven bewijs geven van de verdeling", zei de Chinese post.