Coronavirus verspreidt zich in Nederland als een olievlek over gemeenten KVE

27 september 2020

10u20

Bron: Belga 0 Niet alleen het totaal aantal coronabesmettingen neemt de laatste weken in Nederland hard toe. Het virus duikt ook op steeds meer plekken in het land op. Het coronavirus treft niet alleen haarden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, maar ook kleine gemeenten waar het de afgelopen maanden rustig was.

In de afgelopen zeven dagen is het virus vastgesteld in 350 van de 355 gemeenten in Nederland. Het aantal besmettingen bleef op nul staan op de Friese Waddeneilanden Ameland, Schiermonnikoog en Vlieland. Dit zijn de enige drie gemeenten waar nog geen enkele inwoner positief is getest. Ook in het Groningse Delfzijl en het Limburgse Vaals kwamen er geen nieuwe besmettingen bij.

In de week ervoor, tussen 12 en 19 september, werd het virus vastgesteld in 343 gemeenten. Twaalf gemeenten bleven toen buiten schot. Nog een week eerder, tussen 5 en 12 september, werd in 310 gemeenten minstens één coronabesmetting vastgesteld. In de voorgaande weken lag het aantal getroffen gemeenten onder de 300. In de eerste week van augustus telden 239 gemeenten een of meer besmettingen en bleef in 116 gemeenten de teller op nul staan.

Virus duikt weer op in kleinere gemeenten

Het Noord-Hollandse Opmeer is zo'n gemeente waar het virus afgelopen week is opgedoken. Tussen 26 april en 12 augustus telde de gemeente één enkel positief geval. In de tweede helft van augustus kwamen daar vier besmette inwoners bij, maar vervolgens veranderde er drie weken lang niets. In de afgelopen week zijn ineens elf nieuwe besmettingen vastgesteld.

In het Zeeuws-Vlaamse Sluis was in de eerste drie weken van september geen enkele besmetting vastgesteld, maar afgelopen week kwamen daar zes gevallen aan het licht. In Eemnes (Utrecht) en Baarle-Nassau (Noord-Brabant) zijn afgelopen week vijf besmettingen geregistreerd, tegen nul in de week ervoor.

Op Urk waren een maand lang geen inwoners positief getest, maar vorige week werden op het voormalige eiland in Flevoland vier besmettingen geregistreerd. Het lommerrijke dorp Rozendaal bij Arnhem had vijf maanden lang geen nieuwe coronagevallen gehad, maar afgelopen week bleken twee inwoners besmet te zijn geraakt.

Steden met meeste besmettingen

Amsterdam telt de meeste besmettingen. De teller stond zaterdag op 11.553. Dat is vier keer zo veel als twee maanden geleden. Rotterdam telt 8.771 bevestigde besmettingen en Den Haag 6.358. Utrecht, Nijmegen, Tilburg, Almere, Eindhoven, Breda en Maastricht hebben ook meer dan duizend geregistreerde besmettingen. De gemeenten Zaanstad (979) en Groningen (970) voegen zich daar in de komende dagen waarschijnlijk bij.

