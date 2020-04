Coronavirus verspreidt zich als lopend vuurtje op Frans vliegdekschip: al honderden matrozen besmet kv

15 april 2020

21u35

Bron: Reuters 0 Bijna 700 opvarenden van het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle hebben positief getest op het coronavirus. Dat laat het Franse ministerie van Defensie vandaag weten. 31 van hen werden opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens het ministerie werden 1767 matrozen, bijna allen opvarende van de Charles de Gaulle getest voor het virus. Minstens 668 van hen zijn besmet. Dat aantal zal naar verwachting oplopen, want een derde van de testresultaten is nog niet beschikbaar. “31 personeelsleden verblijven momenteel in het ziekenhuis. Er worden nog meer tests uitgevoerd”, klinkt het in een verklaring.

Het vliegdekschip dat recent deelnam aan militaire oefeningen met Noord-Europese marines in de Baltische Zee, keerde twee weken vroeger dan gepland terug naar het Franse Toulon nadat zo’n 40 bemanningsleden tekenen van Covid-19 vertoonden.



De zieke matrozen werden aan boord onder strikt medisch toezicht geplaatst en een medisch team werd overgevlogen naar het toestel om coronatests uit te voeren.

De bemanning van de Charles de Gaulle en fregat Chevalier Paul verblijven nu in isolatie op hun marinebasis. Ook de piloten van de gevechtsvliegtuigen en helikopters van het vliegdekschip verblijven in quarantaine.

De Charles de Gaulle vertrok op 21 januari richting de Middellandse Zee om Franse militaire operaties te steunen tegen islamistische militanten in Irak en Syrië, vooraleer koers te zetten naar de Atlantische Oceaan en vervolgens de Baltische Zee.