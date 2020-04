Coronavirus vastgesteld bij nertsen in Nederland: “Besmetting gebeurde allicht van mens op dier” SVM

26 april 2020

12u28

Bron: AD 19 Bij twee Nederlandse nertsenfokkers zijn met corona besmette nertsen aangetroffen. De dieren vertoonden verschillende ziekteverschijnselen, waaronder ademhalingsproblemen. Er is een onderzoek ingesteld om de bron van de besmettingen te achterhalen. Omdat de twee bedrijven in Brabant enkele medewerkers hadden met symptomen van het coronavirus wordt uitgegaan van een besmetting van mens op dier.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Nederlandse minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kondigde meteen maatregelen af. Vanaf vandaag is er een meldplicht ingesteld voor nertsenhouders, dierenartsen en personen in onderzoeksinstellingen. Als er sprake is van ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte bij nertsen moet dit gemeld worden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Op beide bedrijven -met in totaal zo'n 13.000 dieren- mogen dieren en mest niet van de terreinen af. Er wordt ook geadviseerd om in een straal van 400 meter rond de beide bedrijven niet te wandelen of te fietsen.

“Geen extra risico”

Volgens het ministerie is uit eerder onderzoek gebleken dat fretachtigen -waartoe ook nertsen behoren- gevoelig zijn voor besmettingen met het longvirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat er vooralsnog niet van uit dat de besmettingen bij nertsen een extra risico opleveren voor de volksgezondheid.

Eerder deze maand werd bij Nadia, een 4-jarige vrouwelijke Maleise tijger in de Bronx Zoo in New York, het coronavirus aangetroffen. Ook vier andere tijgers en drie leeuwen hadden last van een hoest.

Lees ook: Deze arts (28) vocht voor het leven van coronapatiënten. En toen belandde hij zelf op intensieve (+)