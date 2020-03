Coronavirus slaat voorlopig harder toe in Nederland: 63 nieuwe sterfgevallen vandaag avh

24 maart 2020

14u52

Bron: Belga, AD.nl 208 In Nederland zijn op een dag tijd nog eens 63 mensen aan Covid-19 overleden, waardoor er in Nederland al 276 sterfgevallen zijn. Dat heeft het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekendgemaakt. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar.

Er zijn op 24 uur tijd ook nog eens 811 mensen positief getest op het coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 5.560. Onder hen zijn 1.495 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).

De meeste positief geteste mensen wonen in de aan België grenzende provincie Noord-Brabant, namelijk 1.739 mensen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (758) en Noord-Holland (740).

Zwaardere tol in Nederland

Met 276 sterfgevallen slaat het coronavirus voorlopig harder toe in Nederland dan in België. Het dodental in ons land bedraagt momenteel 122. Nederland verbood gisteren alle bijeenkomsten tot 1 juni: “De volgende stap is een volledige lockdown”, zei premier Mark Rutte. De aantallen per dag zeggen nog niets over het effect van de getroffen maatregelen. Dat effect zal vermoedelijk pas op het einde van deze week te zien zijn.

Lees alles wat je moet weten over het coronavirus in ons dossier.

Lees ook:

“We hebben de snelheid onderschat”: alles wat we nu écht weten (en wat nog niet) over Covid-19 (+)

Van 2.500 naar 10.000 tests per dag: België steekt op vraag van WHO tandje bij (+)

IN KAART. Coronavirus zet wereldwijde opmars verder

Meer over Nederland

België

gezondheid

Covid