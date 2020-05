Coronavirus slaat ook in Wit-Rusland hard toe, maar de president wil van geen lockdown weten: “Drink wodka” Joeri Vlemings

07 mei 2020

18u23

Bron: aljazeera.com 194 Cafés, restaurants en winkels zijn open, de voetbalcompetitie gaat verder, iedereen blijft aan het werk, leerlingen gaan naar school. In Wit-Rusland is er van een lockdown geen sprake. Nochtans kampt het land met een hoog aantal Covid-19-besmettingen in verhouding tot zijn bevolking. Het belet president Alexander Loekasjenko, vaak omschreven als de laatste dictator van Europa, niet om de grote militaire parade zaterdag in hoofdstad Minsk koste wat kost te laten doorgaan.

Het leven lijkt in Wit-Rusland - een land met zo’n 9,5 miljoen inwoners - zijn gewone gangetje te gaan, alsof er niets aan de hand is. Zo ziet althans staatshoofd Alexander Loekasjenko, die bezig is met zijn campagne voor de presidentsverkiezingen eind augustus, de zaken. Hij is er al sinds 1994 aan de macht. Loekasjenko heeft de pandemie herhaaldelijk gebagatelliseerd als een “psychose”. In maart zei hij dat “de mensen niet alleen hun handen moesten wassen met wodka, maar er ook het virus mee moesten vergiftigen”. Een lockdown vindt Loekasjenko “niet gerechtvaardigd, niet efficiënt en slecht voor de economie en voor de maatschappij”.

Wit-Rusland telt volgens de Johns Hopkins University minstens 20.168 gevallen van het nieuwe coronavirus en officieel zijn er 116 mensen aan corona overleden. Maar experten twijfelen aan dat laatste getal. Heel wat overlijdens zouden worden toegeschreven aan een longontsteking, terwijl ze eigenlijk Covid-19 als oorzaak hebben. De besmettingsgraad is groot. Dagelijks komen er heel wat gevallen bij. De laatste 24 uur gaat het om 913 nieuwe besmettingen.



Toch wil Loekasjenko niet weten van een afgelasting van de militaire parade aanstaande zaterdag op de 75ste verjaardag van V-day, de overwinning op nazi-Duitsland en het einde van de Tweede Wereldoorlog. “We kunnen niet cancelen, die mensen zijn gestorven voor ons”, is het argument van de president. Zijn land was een van de eerste landen die in de Tweede Wereldoorlog werd aangevallen en ook verwoest. “We zijn een levend monument voor deze oorlog”, aldus Loekasjenko. Zeker de staatshoofden van de landen van de voormalige Sovjet-Unie zouden, nog altijd volgens de president, de overwinning op nazi-Duitsland op 9 mei in Minsk moeten vieren.

Human Rights Watch en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben al kritiek geuit op de plannen van Loekasjenko. “We zijn zeer bezorgd over de mogelijke negatieve effecten van een dergelijke massagebeurtenis. Waarschijnlijk zullen hier vooral ouderen meedoen”, aldus de WHO-vertegenwoordiger in Minsk. Ouderen vormen een risicogroep en het evenement kan voor hen gevaarlijk zijn.

De WHO tikte Wit-Rusland ook op de vingers voor “een gebrek aan social distancing-maatregelen”. De organisatie riep het land op om niet-essentiële bedrijven te sluiten en om lesgeven vanop afstand verplicht in te voeren. Maar de Wit-Russen krijgen enkel de raad om anderhalve meter afstand te houden en om in zelfquarantaine te gaan als ze positief hebben getest of uit het buitenland terugkeren, zonder enige handhaving.

Een groot deel van de bevolking neemt het heft dan maar zelf in handen. Mensen proberen zelf achter beschermingskledij en mondmaskers te gaan, winkelen minder, gaan minder vaak op restaurant of naar de cinema, nemen minder vaak de metro. Alexey, een psycholoog uit Minsk, zegt aan aljazeera.com: “Ik ben bang dat de situatie hier zoals in Italië zal zijn. Als er geen lockdown komt, moeten de mensen wel gaan werken, anders kunnen ze worden buitengesmeten.”

“Loekasjenko is onverantwoordelijk. Je moet mensen uitleggen wat er echt gebeurt”, zegt Andrei Yahorau, analist bij een denktank gespecialiseerd in Centraal- en Oost-Europa. Yahorau isoleerde zichzelf en zijn familie van de buitenwereld. Zijn twee kindjes laat hij niet naar de opvang gaan, maar houdt hij thuis. Ondanks zijn kritiek op de aanpak van de Wit-Russische president, is Yahorau wel zelf gekant tegen een volledige lockdown. “Wit-Rusland heeft de middelen niet om dat in te voeren. “Bedrijven moeten zelf beslissen welke productieprocessen kunnen doorgaan en welke niet.”

