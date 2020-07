Coronavirus nu ook in vleesfabrieken in Oostenrijk na uitbraken in Duitsland nla

05 juli 2020

13u45

Bron: Belga 0 Ook in Oostenrijk zijn in drie grote vleesverwerkende bedrijven coronagevallen geconstateerd. Twee van de bedrijven liggen niet ver van de Duitse grens.

In totaal twaalf medewerkers zijn positief getest op het coronavirus, bevestigde het crisisteam van de deelstaat Opper-Oostenrijk vandaag tegen persbureau APA.

Er waren zeven gevallen in een slachthuis in het district Ried im Innkreis, ten zuiden van de Duitse grens bij Bad Füssing. In het district Braunau, tegenover het Duitse Simbach am Inn, waren er twee gevallen, en drie gevallen in het district Wels-Land, zo'n 50 kilometer ten zuidoosten van Ried. Andere medewerkers worden zondag nog getest.

Bij de Duitse vleesverwerker Tönnies in Noordrijn-Westfalen testten in juni meer dan 1.400 medewerkers positief op het coronavirus. Het voorval veroorzaakte veel discussie over de werk- en leefomstandigheden van de werknemers die daar werken.