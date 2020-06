Coronavirus meer dan 1.300 keer Verenigd Koninkrijk binnengebracht: idee van ‘patiënt zero' kan op de schop TT

12 juni 2020

07u48

Bron: The Guardian 1 1.356 keer. Minstens zo vaak is het coronavirus vanuit het buitenland via besmette patiënten het Verenigd Koninkrijk binnengebracht. En niet vanuit het Chinese Wuhan, maar vanuit Italië, Spanje en Frankrijk, zo blijkt uit onderzoek naar de genetische code van het virus in het land. Volgens de onderzoekers kan het idee van de ‘patiënt zero' die uiteindelijk tot de meer dan 40.000 Britse doden heeft geleid, in de vuilbak. Dat schrijft The Guardian.

Volgens professor Gary McLean, professor moleculaire immunologie bij de London Metropolitan University, reageerde de Britse overheid dan ook te laat. “Als we vroeger strenge restricties hadden opgelegd, zou het aantal geïmporteerde gevallen en dus ook de daaropvolgende transmissies veel lager geweest zijn. Maar we deden dat pas toen het al te laat was.”

De meer dan 1.300 mensen die het virus vanuit het buitenland binnen brachten, kwamen op het hoogtepunt rond 15 maart vooral uit Spanje (34 procent), Frankrijk (29 procent) en Italië (14 procent). Minder dan 0,1 procent kwam uit China. Na hun terugkeer verspreidden veel patiënten het virus verder in hun lokale gemeenschap, zodat het uiteindelijk in heel het land opdook.



De bevindingen versterken ook het inzicht dat de verspreiding van het virus ingedijkt had kunnen worden door vroeger maatregelen te nemen. De piek van het aantal binnengebrachte gevallen van het virus door Britten die uit het buitenland terugkeerden lag rond 15 maart, terwijl de regering pas op 23 maart maatregelen nam na weken van aarzelen. Eerder deze week zegden wetenschappers al dat de Britse dodentol - die nu op meer dan 41.000 staat - de helft lager had kunnen zijn als de lockdown een week eerder was ingevoerd.

De studie werd uitgevoerd door de stalen van meer dan 20.000 Covid-19-patiënten te analyseren op hun virale code. Daarmee kan een soort van stamboom van het virus worden opgesteld, die dan naast internationale reisdata wordt gelegd. Op die manier konden de wetenschappers van het Covid-19 Genomics UK-consortium de verspreiding van het virus in kaart brengen.