Coronavirus is nog lang niet weg: zo staan onze buurlanden ervoor Koen Van De Sype

23 juli 2020

12u53 0 Even leek het erop dat het coronavirus op zijn retour was in Europa. Het aantal besmettingen nam af en op veel plaatsen werden de coronamaatregelen versoepeld. Maar het tij lijkt opnieuw te keren. Niet alleen in België, maar ook in onze buurlanden flakkert het virus weer op.



Eerst kort nog even de toestand in ons land, bij wijze van referentie. In België hebben sinds het begin van de crisis 64.627 mensen positief getest op het coronavirus. Donderdag was al de vijftiende dag op rij dat de cijfers weer omhoog gingen. Het zevendaagse gemiddelde ligt nu op 193 besmettingen per dag. Dat is bijna het dubbele van de voorgaande periode van zeven dagen. En het zal nog erger worden, want voorlopige cijfers tonen voor maandag alleen al 370 besmettingen op één dag tijd.

De reproductiegraad (hoeveel andere mensen een coronapatiënt gemiddeld aansteekt – een getal groter dan 1 wijst erop dat het virus in kracht toeneemt) ligt daarmee op 1,16 in ons land. In totaal werden volgens Sciensano ook al 9.808 overlijdens aan het coronavirus toegeschreven.

Nederland

Bij onze noorderburen is een vergelijkbare tendens te zien. Volgens cijfers van de Johns Hopkins University telt Nederland intussen 52.475 bevestigde gevallen van het coronavirus en zijn er al 6.158 corona-overlijdens gerapporteerd. In de wekelijkse update van dinsdag bleek dat er tussen 15 en 21 juli dubbel zoveel positieve tests bijkwamen als de week ervoor. In totaal werden er afgelopen week 987 nieuwe besmettingen gemeld. Ter vergelijking: in België ging het voor diezelfde periode om 1.331 gevallen (en dat cijfer is nog niet volledig). Het reproductiegetal ligt op 1,29.

Het Nederlandse Rijsinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dan ook dat het nieuwe coronavirus zich weer meer verspreidt in het land. Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus riep iedereen woensdagavond op om zich aan de hygiënemaatregelen te houden en drukke plekken te vermijden. In Nederland zijn de coronamaatregelen minder strikt dan in België. Je moet er bijvoorbeeld alleen op het openbaar vervoer een mondmasker dragen.

Nederland is een groene zone volgens het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat betekent dat je er vrij naartoe kan reizen. De gebieden waar het aantal besmettingen het meest toenemen, zijn Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. In totaal gaat het om 96 actieve clusters. Besmettingen vonden vooral plaats thuis, maar ook onder familie en vrienden, op het werk, op feestjes en op café.

Frankrijk

Net als in België en Nederland zien onze zuiderburen een stijging in het aantal gerapporteerde besmettingen. Volgens de Franse overheid staat het aantal bevestigde besmettingen op 178.336 sinds woensdag en ligt dat cijfer 998 hoger dan de dag voordien. Het aantal overlijdens staat op 30.172 en daarmee staat het land wereldwijd op de zesde plaats. Het recentste reproductiegetal dateert van 18 juli en ligt net als in Nederland op 1,29.

In Frankrijk zijn de coronamaatregelen op 20 juli verstrengd na de eerste tekenen van een heropflakkering van het coronavirus. Mondmaskers zijn onder meer verplicht in winkels en alle andere afgesloten publieke plaatsen zoals restaurants en cafés (met uitzondering van het moment dat je in je bubbel aan een tafeltje zit).

Frankrijk is net als Nederland een groene zone volgens ons ministerie van Buitenlandse Zaken, je kan er dus vrij naartoe reizen. De meeste besmettingen situeren zich momenteel in het westen (Bretagne) en het zuiden van het land. Dat is niet verwonderlijk. De afgelopen dagen doken nog beelden op van wild feestende toeristen in onder meer Saint-Tropez.

Duitsland

In Duitsland staat de teller van de gerapporteerde coronabesmettingen donderdag op 203.368 volgens het Robert Koch Instituut. Dat zijn er 569 meer dan de dag voordien. Er is sprake van een lichte stijging in de cijfers. Het aantal mensen dat overleed na een besmetting bedraagt 9.101. Het reproductiegetal ligt op 1,01.

Op 16 juni lanceerde de Duitse regering een speciale corona-app. Daarmee kunnen mensen snel en anoniem worden verwittigd als ze in de buurt geweest zijn van een besmet persoon. Woensdag werd ook beslist dat reizigers die vanuit risicolanden op Duitse luchthavens arriveren, zich verplicht moeten laten testen op het virus. België wordt evenwel niet als een risicoland gezien. Mondmaskers zijn verplicht op het openbaar vervoer en in winkels.

Ook Duitsland heeft van ons ministerie van Buitenlandse Zaken groen licht gekregen als reisbestemming. Op het vlak van nieuwe coronagevallen gaat het voornamelijk om lokale besmettingshaarden. Zo werd een haard gevonden in een vleesverwerkend bedrijf in Nedersaksen, in het noordwesten van het land. Maar er zijn er ook in asielcentra, rusthuizen, ziekenhuizen en als gevolg van familiebijeenkomsten en religieuze diensten.

Luxemburg

Ook in Luxemburg gaat het de verkeerde kant op met het coronavirus. Waar het er begin juni naar uitzag dat de uitbraak onder controle was, gaan de cijfers sinds eind vorige maand weer flink omhoog. In totaal werden al 4.775 bevestigde besmettingen geregistreerd en 111 overlijdens. Het reproductiegetal bedraagt 1,11. Dat betekent dat het virus aan kracht toeneemt.

Een maand geleden startte Luxemburg met het gratis testen van zijn inwoners. Dat kan wel mee de stijging in de cijfers verklaren. Alle verplaatsingen zijn toegelaten op het grondgebied, maar de regering raadt wel aan om die beperkt te houden. Mondmaskers zijn verplicht op openbaar vervoer, in winkels en overal waar geen sociale afstand van minstens twee meter gehouden kan worden.

Luxemburg kreeg van Buitenlandse Zaken code oranje en is daarmee ons meest risicovolle buurland. Het betekent dat reizen mogelijk is, maar dat er na terugkeer wel een verhoogde waakzaamheid aan de dag gelegd moet worden voor coronasymptomen.

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk is dan weer ons zwaarst getroffen buurland. Met 296.377 bevestigde gevallen staat het wereldwijd in de top tien van landen die het ergst te lijden hebben onder het coronavirus. Woensdag kwamen er nog 560 gevallen bij, 115 meer dan de dag voordien. Ook het dodental is hoog. Dat staat op 45.501, goed voor een wereldwijde derde plaats, na de Verenigde Staten en Brazilië.

Gisteren besloot de overheid wel om geen dagelijkse corona-update meer te geven, omdat er getwijfeld wordt aan de correctheid van de sterftecijfers. Mensen die positief testen maar pas maanden later overlijden, worden nu meegeteld als corona-dode, terwijl ze daar niet aan stierven.

Het Verenigd Koninkrijk kreeg ondanks de zware coronatol een code groen. Je mag er vrij naartoe reizen van Buitenlandse Zaken, maar je moet er rekening mee houden dat bepaalde gebieden in lockdown zijn. Zo is in de stad Leicester een lokale lockdown afgekondigd. Alle niet-essentiële reizen van, naar en in de stad worden afgeraden en de versoepeling van de coronaregels die geldt in het hele Verenigd Koninkrijk, is er niet van toepassing. In het hele land zijn mondkapjes verplicht op het openbaar vervoer en in elke afgesloten ruimte die niet je eigen woning is.

