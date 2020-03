Coronavirus in steeds meer Afrikaanse landen YV KV

13 maart 2020

16u51

Bron: ANP, Reuters 8 In Kenia, Ethiopië, Soedan en Guinee is vandaag voor het eerst melding gemaakt van besmettingen. Het virus heeft daarmee achttien landen op het Afrikaanse continent bereikt. Het kon zich daar verspreiden via buitenlanders of mensen die naar het buitenland waren geweest.

De eerste patient in Kenia is een 27-jarige vrouw die via Londen was teruggekeerd naar haar thuisland. In Ethiopië ging het om een 48-jarige Japanner. De eerste besmette persoon in Guinee was een medewerker van een EU-delegatie. Zij zou zich ziek hebben gevoeld nadat ze in Europa was geweest. Het coronavirus is in Soedan voor het eerst vastgesteld bij een man die donderdag overleed in hoofdstad Khartoem. Hij had eerder deze maand een bezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten.

Experts hebben gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van een grote uitbraak in Afrika. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie liet eind vorige maand van zich horen met betrekking tot de situatie in Afrika. De landen zouden niet voldoende voorbereid zijn op besmettingsgevallen.



WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus had de lidstaten van de Afrikaanse Unie opgeroepen om “één front te vormen, om agressiever te zijn” in de strijd tegen het nieuwe virus. “Onze grootste zorg blijft dat de mogelijkheid bestaat dat het Covid-19 zich verspreidt in landen met zwakkere gezondheidssystemen”, aldus Tedros toen.

Momenteel zijn er gevallen gemeld in Marokko, Tunesië, Egypte, Algerije, Senegal, Togo, Kameroen, Burkina Faso, de Democratische Republiek Congo, Zuid-Afrika, Nigeria, Ivoorkust, Gabon, Ghana, Guinée, Soedan, Kenia en Ethiopië. In de meeste landen zijn er momenteel minder dan tien geregistreerde gevallen en het gaat vooral om buitenlanders of mensen die naar het buitenland gereisd zijn. Zij werden in quarantaine gezet om de kans op overdracht te beperken.