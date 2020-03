Coronavirus in de VS: 38 doden tot nu toe, 1.311 besmettingen mvdb

Bron: Reuters 10 Donald Trump wil met een tijdelijk inreisverbod voor passagiers van 26 landen van de Europese Unie (en dus niet het Verenigd Koninkrijk, maar evenmin EU-lid Ierland) proberen de verspreiding van het coronavirus in de VS tegen te houden. Volgens de VS-president heeft Europa getalmd maatregelen te nemen waardoor het virus verder kon uitbreiden. Inmiddels zijn COVID-19-gevallen geregistreerd in nagenoeg alle Amerikaanse staten, op een handvol na.

Het aantal besmettingen in de VS ligt volgens de Johns Hopkins University op 1.311 gevallen. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat het om 472 besmettingen.

De westkust lijkt zwaarder getroffen dan de oostkust. De zwaarste uitbraak op VS-bodem is het gebied rond de noordwestelijke stad Seattle (Washington State) met meer dan 720.000 inwoners. Het overgrote deel van de 38 Amerikaanse sterfgevallen als gevolg van het virus zijn ginds opgetekend. De WHO houdt het op 19 overlijdens. Vooral een rust- en verzorgingstehuis in voorstad Kirkland lijkt het epicentrum.

Ook de eerste besmetting op VS-bodem op 21 januari is in de staat Washington opgetekend. Het aantal besmettingen in ‘The Evergreen State’ staat tot nu toe op 373, veruit het hoogste aantal in de VS. Gouverneur Jay Inslee heeft een verbod op bijeenkomsten van meer dan 250 mensen uitgevaardigd.

In Californië, met ruim 39 miljoen inwoners de grootste staat qua bevolking, heeft het aantal besmettingen de kaap van meer dan 200 gevallen gerond. Aan de oostkust concentreert de uitbraak zich rond de staten New York (meer dan 200 gevallen) en Massachusetts (95 gevallen).

