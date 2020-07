Coronavirus grijpt genadeloos om zich heen in oudste gevangenis Californië: al acht moordenaars overleden in dodencel KVDS

24 juli 2020

17u44

Bron: AP, CDCR 10 Het nieuwe coronavirus houdt lelijk huis in de oudste gevangenis van Californië. Bijna twee derde van de populatie in de San Quentin State Prison raakte sinds het begin van de pandemie besmet. Ook de dodencel wordt niet gespaard. Dinsdag overleed al de achtste veroordeelde moordenaar die er zijn executie zat af te wachten.

San Quentin – bekend van het gelijknamige nummer van Johnny Cash – telt ongeveer 3.500 gedetineerden. De gevangenis vlakbij San Francisco is de enige in de staat Californië met een dodencel en daar wachten momenteel 717 gedetineerden op een dodelijke injectie.

Ergste uitbraak

Acht van hen stierven intussen al na een besmetting met het nieuwe coronavirus. Dat maakte de directie woensdag bekend. Ook zes andere gevangenen overleden al door toedoen van het virus. Er werden in San Quentin al 2.108 bevestigde gevallen gerapporteerd sinds het begin van de uitbraak en 137 in de jongste twee weken. Op dit moment lijden 866 gedetineerden aan de gevolgen van het virus. Het gaat om de ergste uitbraak in een gevangenis in de staat Californië.



Volgens het California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) begon de ellende nadat eind mei enkele gedetineerden vanuit het California Institution for Men in Chino naar San Quentin waren overgebracht. Iets wat Democratisch gouverneur Gavin Newsom bevestigde.

Alle acht de overleden gedetineerden uit de dodencel zijn veroordeelde moordenaars. De eerste – Richard Stitely (71) – stierf op 24 juni, het recentste overlijden – van John Beames (67) – werd dinsdag bekendgemaakt. Stitely zat al 28 jaar op zijn executie te wachten, nadat hij een 47-jarige vrouw verkracht en vermoord had. Beames was 25 jaar geleden ter dood veroordeeld voor het folteren en vermoorden van een 15 maanden oud meisje. Zij was het dochtertje van zijn vriendin. Het meisje bloedde dood nadat hij haar zodanig hard geslagen had dat haar lever bijna in tweeën was gespleten. In de maanden voor haar dood had het kind ook al andere verwondingen opgelopen, zoals een gebroken been, brandwonden en een blauw oog.

Verkrachting

De zes andere ter dood veroordeelden stierven tussen 3 en 20 juli. Scott Thomas Erskine (57) zat in de cel voor wapenbezit, verkrachting en twee moorden, Manuel Machado Alvarez (59) voor een wagendiefstal, een overval, verkrachting en moord, Dewayne Michael Carey (59) en David Reed (60) voor moord, Jeffrey J. Hawkins (64) voor twee moorden en een poging tot moord en Troy A. Ashmus (58) voor een aanranding, de gewelddadige verkrachting van een kind jonger dan 14 en moord.

De meeste doden vielen tot nu toe in de California Institution for Men in Chino. Daar werden al negentien overlijdens geteld. Verder vielen er nog acht doden in vier andere gevangenissen in de staat. In totaal werden al meer dan 7.200 besmettingen vastgesteld in gevangenissen in Californië.

Als gevolg van de pandemie werden al meer dan 18.000 gevangenen vrijgelaten die vastzaten voor kleinere misdrijven of die hun straf bijna hadden uitgezeten.

