Coronavirus gevonden in rioolwater, kraantjeswater blijft veilig om te drinken SPS

25 maart 2020

13u24

Bron: ANP 2062 Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft bij een onderzoek in Nederlands rioolwater op diverse plaatsen het nieuwe coronavirus gevonden. Sommige patiënten met Covid-19 hebben het nieuwe coronavirus in de ontlasting. Die ontlasting komt via de toiletten in het riool terecht. Ook in Belgisch rioolwater zijn deeltjes van het virus teruggevonden. Kraantjeswater blijft voor alle duidelijkheid wel veilig om te drinken.

In afvalwater in onder meer Amsterdam, Tilburg, Schiphol is het nieuwe coronavirus aangetroffen. Vier dagen nadat de eerste persoon in Nederland positief getest was, werd het virus in het rioolwater van Schiphol gevonden.

Ook in België zijn deeltjes van het virus in rioolwater teruggevonden. Maar dat is verwaarloosbaar, benadrukt Aquafin-onderzoekster Marjoleine Weemaes. “Het aantal virusdeeltjes van bijvoorbeeld buikgriep is veel groter dan in het geval van corona. Dat soort virussen is veel gevaarlijker voor onze werknemers”, klinkt het.

Filtertechnieken

Voor kraantjeswater stelt zich geen probleem, dat wordt meerdere keren gezuiverd vooraleer het bij gezinnen terechtkomt. “Het water dat bij je thuis uit de kraan komt is veilig”, bevestigt Carl Heyrman als algemeen directeur van Aquaflanders. “De waterbedrijven gebruiken filter- en desinfectietechnieken waarmee eventueel aanwezige bacteriën en virussen efficiënt uit het water verwijderd worden. Ook de strenge voorschriften voor de aanleg en het onderhoud van waterleidingen maken dat we goed beschermd zijn tegen microbiologische verontreinigingen. Als het coronavirus in het water zou terechtkomen, is dat eenvoudig en zeer efficiënt te inactiveren.”

Maar wat als dat via ontlasting gebeurt, zoals nu het geval is? “Ook dan hoeven we ons geen zorgen te maken. Afvalwater wordt immers niet rechtstreeks gebruikt voor de productie van drinkwater. We maken drinkwater van grondwater en oppervlaktewater dat afkomstig is van grotere rivieren.”

Positieve trend

Ondertussen lijkt de verspreiding van het coronavirus in Nederland af te remmen, zegt Jaap van Dissel van het RIVM. Hij benadrukt wel dat alle ontwikkelingen erg gevoelig zijn voor de mate waarin mensen zich aan de maatregelen houden die door de regering zijn afgekondigd. “De exponentiële groei is waarschijnlijk tot staan gebracht. Het is gevoelig voor gedrag, maar vooralsnog is er een positieve trend.”

Van Dissel heeft het onder meer over het voorschrift dat alle huisgenoten van een zieke met bijvoorbeeld koorts thuis moeten blijven. Die maatregel, “die we misschien nog meer op de voorgrond moeten zetten”, geeft nu mogelijk het laatste zetje waardoor de intensivecareafdelingen van de ziekenhuizen de uitbraak aankunnen.

Zonder de maatregelen van maandag zouden er vermoedelijk te veel mensen tegelijk ziek worden en zou er te weinig plaats zijn op de intensive care van de ziekenhuizen. De groei van het aantal coronapatiënten vlakt volgens de ramingen die het RIVM gebruikt nu waarschijnlijk zo af dat de intensieve zorgen genoeg bedden hebben voor de toestromende patiënten.