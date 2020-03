Coronavirus gevonden in Nederlands rioolwater SPS

25 maart 2020

13u24

Bron: ANP 187 Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft bij een onderzoek in Nederlands rioolwater op diverse plaatsen het nieuwe coronavirus gevonden. Sommige patiënten met Covid-19 hebben het nieuwe coronavirus in de ontlasting. Die ontlasting komt via de toiletten in het riool terecht.

In afvalwater in onder meer Amsterdam, Tilburg, Schiphol is het nieuwe coronavirus aangetroffen. Vier dagen nadat de eerste persoon in Nederland positief getest was, werd het virus in het rioolwater van Schiphol gevonden.

Het onderzoek toont aan dat monitoring van het rioolwater een goede methode is voor het vaststellen van virusinfecties bij mensen die besmet zijn. Medewerkers van de waterzuiveringsinstallatie zijn beschermd tegen het virus als zij zich houden aan de hygiënevoorschriften.

De DNA-techniek die het RIVM gebruikt om virussen op te sporen, werd ook succesvol gebruikt bij het vinden van het norovirus, antibioticaresistente bacteriën, poliovirus en mazelenvirus in het afvalwater.

Positieve trend

Ondertussen lijkt de verspreiding van het coronavirus in Nederland af te remmen, zegt Jaap van Dissel van het RIVM. Hij benadrukt wel dat alle ontwikkelingen erg gevoelig zijn voor de mate waarin mensen zich aan de maatregelen houden die door de regering zijn afgekondigd. “De exponentiële groei is waarschijnlijk tot staan gebracht. Het is gevoelig voor gedrag, maar vooralsnog is er een positieve trend.”

Van Dissel heeft het onder meer over het voorschrift dat alle huisgenoten van een zieke met bijvoorbeeld koorts thuis moeten blijven. Die maatregel, “die we misschien nog meer op de voorgrond moeten zetten”, geeft nu mogelijk het laatste zetje waardoor de intensivecareafdelingen van de ziekenhuizen de uitbraak aankunnen.

Zonder de maatregelen van maandag zouden er vermoedelijk te veel mensen tegelijk ziek worden en zou er te weinig plaats zijn op de intensive care van de ziekenhuizen. De groei van het aantal coronapatiënten vlakt volgens de ramingen die het RIVM gebruikt, nu waarschijnlijk zo af dat de intensieve zorgen genoeg bedden hebben voor de toestromende patiënten.