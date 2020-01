Coronavirus eist vierde slachtoffer, Australië begint met screenen passagiers van vluchten uit Wuhan IB

21 januari 2020

01u17

Bron: Reuters, ANP 0 In China is opnieuw iemand overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Het aantal doden komt daarmee op vier. Het gaat om een 89-jarige man die zondag in de Chinese stad Wuhan is gestorven na ademhalingsproblemen. Dat heeft de lokale gezondheidscommissie laten weten. Australië laat intussen weten te beginnen met het screenen van passagiers op vluchten uit Wuhan, waar het coronavirus vorige maand uitbrak.

Wuhan bevindt zich in het centrum van de uitbraak van het virus waarmee inmiddels al meer dan 200 mensen zijn besmet. Gisteren maakten de Chinese autoriteiten bekend dat het virus van mens op mens kan worden doorgegeven. Er zijn ook al vier besmettingsgevallen gemeld in Thailand, Japan en Zuid-Korea.

De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties komt woensdag in Genève bijeen voor een spoedoverleg over het coronavirus.

lees verder onder de kaart:

Symptomen

Biosecurity-personeel zal op de luchthaven van Sydney vanaf donderdag passagiers van de drie wekelijkse vluchten van Wuhan beginnen te checken op symptomen van het virus. Dat zegt Brendan Murphy, het hoofd van de medische dienst van de Australische regering. Passagiers zullen een folder met symptomen krijgen en gevraagd worden zich te melden wanneer ze last hebben (gehad) van koorts of zelf bang zijn wellicht besmet te zijn.”

Het nieuwe type coronavirus is verwant aan het SARS-virus, dat in 2002 ook voor het eerst opdook in China en wereldwijd ruim zevenhonderd levens eiste. De symptomen lijken net als bij SARS op die van een griepje, met koorts en hoesten. In een later stadium kunnen ademhalingsproblemen optreden en kan het virus zich naar de longen verplaatsen.

Beperkte bescherming

Volgens Murphy bieden de maatregelen slechts beperkte bescherming. “We kunnen de verspreiding van ziekten in het land niet volledig voorkomen”, zegt hij. “De incubatieperiode is waarschijnlijk een week. Het gaat er om dat we degenen met een hoog risico identificeren en hen ervan bewust maken hoe en waar ze medische bijstand kunnen krijgen.”

Meer dan 1 miljoen mensen bezoeken Australië jaarlijks vanuit China. Wekelijks arriveren er vanuit China 160 vluchten in het land.