Coronavirus eist vierde leven in Frankrijk SVM

02 maart 2020

16u39

Bron: Belga 2 In Frankrijk zijn nu al vier mensen bezweken aan het coronavirus. Dat melden Franse media.

In de nacht van dinsdag op woensdag overleed in een ziekenhuis in Parijs een zestigjarige leraar technologie die in Crépy-en-Valois in de Oise werkte. In dat departement zijn in het weekend nog eens twee mensen overleden. Beiden zijn de jongste dagen in het ziekenhuis van Compiègne-Noyon geweest, aldus de krant ‘Le Parisien’.

Het gaat om twee oudere mensen die ook andere pathologieën hadden, weet BFMTV. De Oise is het meest getroffen departement met 49 vastgestelde besmettingen.

Lees ook: 24 vragen over corona beantwoord: lopen zwangere vrouwen meer risico? En wat na de krokusvakantie?