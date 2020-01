Coronavirus eist mogelijk eerste westerse slachtoffer, Britse toerist (32) vecht voor leven YV Sebastiaan Quekel

20 januari 2020

15u26

Bron: AD.nl, Reuters, The Sun 6 Een Britse toerist vecht voor zijn leven in een ziekenhuis in Thailand nadat hij tijdens een bezoek aan het populaire eiland Koh Phi Phi is getroffen door een levensbedreigende longinfectie. Artsen in het ziekenhuis houden er rekening mee dat de kerngezonde Ash Shorley (32) slachtoffer is geworden van het coronavirus. Daarmee is hij mogelijk het eerste westerse slachtoffer van het oprukkende virus.

De 32-jarige Shorley zakte een aantal dagen geleden in elkaar toen hij in de zee aan het zwemmen was. De Brit moest door een gespecialiseerd watervliegtuig naar het ziekenhuis worden gebracht omdat hij door een ingeklapte long niet in staat was om op grote hoogte te reizen. Artsen ontdekten dat Shorley dezelfde symptomen vertoonde als slachtoffers van het coronavirus.

Als hij niet zo fit was, zou hij nu niet meer onder ons zijn Vader van Ash Shorley

De ouders van de Britse backpacker zijn vanwege de ernst van de situatie naar Thailand gevlogen om hun zoon te ondersteunen. Volgens zijn vader balanceert Shorley op het randje van de dood. “Als hij niet zo fit was, zou hij nu niet meer onder ons zijn. We wachten nu op de resultaten van het onderzoek. Het ziet er serieus uit”, vertelt hij aan de Britse krant The Sun.

Besmetting in Zuid-Korea

Het nieuwe coronavirus wordt gevreesd omdat het verwant is aan het virus dat SARS veroorzaakt. Aan die ziekte overleden in 2002 en 2003 bijna achthonderd mensen in 37 landen na een uitbraak in China. Er is nog weinig bekend over waar het nieuwe virus vandaan komt, hoe makkelijk het zich verspreidt en hoe gevaarlijk het is.

Inmiddels meldde Zuid-Koreaanse autoriteiten een eerste besmetting met het coronavirus. Het gaat volgens de Zuid-Koreaanse gezondheidsdienst om een Chinese vrouw uit miljoenenstad Wuhan.

De 35-jarige vrouw bleek zondag op het vliegveld van Incheon koorts en ademhalingsproblemen te hebben en is onder quarantaine geplaatst, meldt persbureau Yonhap. Uit onderzoek bleek dat ze is besmet met het nieuwe virus, dat ook al is opgedoken in China, Thailand en Japan en in verband is gebracht met drie sterfgevallen.

De gezondheidsdienst meldt dat medepassagiers van de vrouw en bemanningsleden van het vliegtuig worden gecontroleerd. Premier Chung Sye-kyun heeft opdracht gegeven alle mogelijke maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus te voorkomen.

217 slachtoffers

Vandaag werd bevestigd dat meer dan 200 mensen longontstekingen kregen door het nieuwe virus: volgens Chinese staatsmedia gaat het om 217 gevallen. Vrijdag meldden de autoriteiten nog dat het er 59 waren. Van de 198 patiënten in Wuhan zijn er 3 overleden en 25 genezen.

Chinese autoriteiten maken zich zorgen over verdere verspreiding omdat zaterdag het Chinees Nieuwjaar wordt gevierd. Volgens de nationale spoorwegmaatschappij zijn in de afgelopen tien dagen door het hele land al meer dan 100 miljoen mensen op drukke treinen gestapt om hun familie te bezoeken.

Ondanks dat het onzeker is of mondkapjes bescherming bieden, is het voor veel mensen een voor de hand liggende voorzorgsmaatregel. Apotheken in Wuhan zien de verkoop van mondkapjes stijgen: “Alle mondkapjes zijn vandaag uitverkocht. Er is tien keer zoveel vraag naar als voor de ziekte uitbrak”, zegt een medewerker van een apotheek in Wuhan.

Reisadvies Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken heeft zijn reisadvies naar China aangepast. “De besmetting lijkt nog niet over te gaan van persoon tot persoon, maar er wordt afgeraden om dierenmarkten, levende en dode dieren, het eten van rauw vlees en contact met zieke mensen in Wuhan te vermijden. Bij ziektesymptomen bezoek je best zo snel mogelijk een arts”, laat de overheidsdienst weten.

Het risico dat het virus het Verenigd Koninkrijk bereikt, is klein volgens dokter Nick Phin, de adjunct-directeur van de Britse nationale infectiedienst. “We werken samen met de world Health Organization en volgen de situatie op de voet op.”

De ziekte is een nieuwe variant van het coronavirus. De aandoeningen die daaruit volgen, kunnen variëren van een gewone verkoudheid tot ernstige ziektes, zoals het SARS- en MERS-virus.