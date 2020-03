Coronavirus eist meer dan 10.000 levens wereldwijd, Europa overschrijdt kaap 100.000 besmettingen

Er zijn in de wereld sinds vannacht meer dan 10.000 doden gevallen door de gevolgen van het nieuwe coronavirus, waarvan bijna de helft in Europa. Dat blijkt uit de telling van de John Hopkins University. Europa alleen telt nu meer dan 100.000 besmettingen met het coronavirus, blijkt uit een optelsom van persbureau AFP van alle geregistreerde gevallen per land. Al zeker 4.752 mensen lieten het leven door het virus. Italië is het zwaarst getroffen, met meer dan 41.000 besmettingen en 3.405 doden. In Frankrijk zijn er op 24 uur 108 extra doden gevallen, meldt het ministerie van Volksgezondheid gisterenavond. In Spanje kwamen er bijna 200 doden bij, een stijging met meer dan 30 procent.