Coronavirus eist meer dan 10.000 levens wereldwijd, Europa overschrijdt kaap 100.000 besmettingen LH TT

20 maart 2020

06u00

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 22 Er zijn in de wereld sinds vannacht meer dan 10.000 doden gevallen door de gevolgen van het nieuwe coronavirus, waarvan bijna de helft in Europa. Dat blijkt uit de telling van de John Hopkins University. Europa alleen telt nu meer dan 100.000 besmettingen met het coronavirus, blijkt uit een optelsom van persbureau AFP van alle geregistreerde gevallen per land. Al zeker 4.752 mensen lieten het leven door het virus. Italië is het zwaarst getroffen, met meer dan 41.000 besmettingen en 3.405 doden. In Frankrijk zijn er op 24 uur 108 extra doden gevallen, meldt het ministerie van Volksgezondheid gisterenavond. In Spanje kwamen er bijna 200 doden bij, een stijging met meer dan 30 procent.

Europa is het continent dat het zwaarst getroffen is door de coronapandemie, voor Azië (94.253 gevallen en 3.417 overlijdens).

In Frankrijk verdubbelt het aantal coronagevallen elke vier dagen, meldde algemeen directeur van het departement volksgezondheid Jérôme Salomon. Op 24 uur tijd zijn ook 91 patiënten extra opgenomen op de intensieve zorgen. In totaal zijn daar nu 1.122 patiënten opgenomen. In Frankrijk zijn nu 10.995 gevallen bevestigd, 372 mensen kwamen om het leven.



Italië overschreed gisteren de al zware dodentol van China: in dat laatste land vielen tot nu toe 3.245 doden. Italië is nu het zwaarst getroffen met 3.405 doden. De vergelijking met China op hetzelfde punt in de besmetting (Italië zat gisteren op 21 dagen nadat de 20ste dode viel) toont aan hoe hoog de tol in het Zuid-Europese land is: China telde toen nog ‘maar' 1.369 doden.

Ook Spanje kampt met de gevolgen van het coronavirus en stevent zelfs op een hogere tol dan Italië af. Op dag 11 na de 20ste dode telde Spanje er gisteren 820 doden, waar Italië er toen 463 kende. Gisteren steeg ook het aantal besmettingen in 24 uur tijd met meer dan 30 procent: zo’n 18.000 mensen hebben het virus er nu officieel opgelopen.

Onderschatting

Experts waarschuwen dat het totale aantal besmettingen in Europa en de rest van de wereld waarschijnlijk veel hoger ligt dan de officiële aantallen, aangezien heel veel mensen niet getest worden.

Wereldwijd vielen er tot vanmorgen officieel 10.030 doden door het virus, en werden meer 244.517 besmettingen geregistreerd in 158 landen. 86.025 mensen zijn weer genezen. Onderstaande teller toont de meest actuele stand van zaken die beschikbaar is (en wordt automatisch bijgewerkt):

In deze tabel kan je per land de meest actuele stand van zoeken opzoeken:

