Coronavirus eist eerste leven in Italië. Tiental gemeenten in lockdown YV KV RL

22 februari 2020

00u14

Bron: Reuters, NYT, La Repubblica, RaiNews, Belga, ANSA, ANP 74 UPDATE Een patiënt in de Noord-Italiaanse stad Padua is overleden na besmet te zijn met het coronavirus. De 78-jarige man is daarmee het eerste dodelijke slachtoffer van de ziekte in Italië, meldde persbureau Ansa vrijdag. Het is de tweede dode in Europa nadat vorige week zaterdag in Parijs een 80-jarige Chinese toerist aan de ziekte bezweek.

Gezondheidsautoriteiten hadden eerder op vrijdag 16 gevallen van het virus aangekondigd in de rijke noordelijke regio van Lombardije en twee in het naburige Veneto, waar Padua zich bevindt. In een tiental Italiaanse gemeenten worden de openbare voorzieningen afgesloten om verdere verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

De besmettingen konden vastgesteld worden nadat woensdagavond in gemeente Codogno, zowat 60 kilometer ten zuidoosten van Milaan, een 38-jarige man in het ziekenhuis was opgenomen. Zijn ziekte werd aanvankelijk niet in verband gebracht met het coronavirus. Hij was zelf niet in China, maar zou het virus gekregen hebben van een vriend die eind januari naar China was geweest.

De 38-jarige patiënt nul ligt nog intensieve zorgen. Twee andere patiënten zijn de vrouw van de man, die acht maand zwanger is, en een andere vriend. Geen enkele van de drie ging zelf naar China. De vrouw was lerares in een lagere school en verblijft nu in een ziekenhuis in Milaan in quarantaine.



Intussen zijn er nog acht bijkomende besmettingen vastgesteld in Lombardije, zegt Gallera. Onder hen zijn ook vijf gezondheidswerkers die in het ziekenhuis in contact kwamen met de 38-jarige man.

“We hebben een verplichte quarantaine ingesteld voor iedereen die in contact kwam met de patiënten”, zegt Gallera. Volgens Italiaanse media zou het gaan om ongeveer 250 mensen, waaronder ook verpleegkundigen en artsen van het ziekenhuis. 100 mensen worden getest voor het virus.

Quarantaine

Om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen hebben negen gemeenten in Lombardije beslist de openbare plaatsen voor een week af te sluiten. Het gaat onder meer om cafés, scholen en sportzalen. Ongeveer 50.000 mensen worden daardoor getroffen. In één gemeente in Veneto zijn dezelfde maatregelen van kracht.

Inwoners van “risicozones” Codogno, Castiglione d’Adda en Casalpusterlengo, steden ten zuidoosten van Milaan met minder dan 15.000 inwoners, worden nu aangeraden om thuis te blijven.

