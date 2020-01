Coronavirus duikt op in Australië RL

25 januari 2020

03u51

Bron: Belga 0 Het coronavirus is voor het eerst vastgesteld in Australië. Een persoon die vorige week van Wuhan naar Melbourne is gereisd, is geïnfecteerd. Nog zeven mensen worden onderzocht in Australië, schrijft de krant Herald Sun.

Het coronavirus brak uit in China en heeft aan zeker 41 mensen het leven gekost. In China zijn 1.300 gevallen vastgesteld. In Frankrijk zijn zeker drie mensen besmet. Verder zijn ook in Thailand, Taiwan, Vietnam, Singapore, Japan, Zuid-Korea, Nepal en de Verenigde Staten mensen met het virus gevonden. Al deze mensen zijn in de Chinese provincie Hubei geweest en de meesten in de stad Wuhan, waar de uitbraak begon.

Het auto-, trein- en vliegverkeer in Wuhan is stilgelegd. Meerdere Chinese steden zijn van de wereld afgesloten, om zo verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

