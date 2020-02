Coronavirus drukt op Chinese verkopen Coca-Cola MDG

21 februari 2020

13u06

Bron: ANP 0 De uitbraak van het nieuwe coronavirus in China drukt ook op de afzet van Coca-Cola. De frisdrankgigant houdt rekening met een impact op de verkopen van enkele procenten in het eerste kwartaal van dit jaar.

China is de op twee na grootste markt voor het Amerikaanse concern. Dat tal van Chinezen de laatste tijd thuis zitten en winkels en horeca mijden, gaat voor Coca-Cola daarom niet ongemerkt voorbij. Gemeten in volume worden de totale kwartaalverkopen waarschijnlijk met 2 tot 3 procentpunt geraakt. De omzetgroei op eigen kracht wordt waarschijnlijk met 1 tot 2 procentpunt afgeremd.

Vasthouden aan eerder gestelde financiële doelen

Het bedrijf achter Fanta, Sprite, Innocent en tal van andere merken houdt voorlopig wel vast aan eerder gestelde financiële doelen voor het hele jaar. Coca-Cola houdt de situatie rond het coronavirus in de gaten. Bij de presentatie van de eerstekwartaalcijfers in april komt de onderneming weer met een nieuwe update over de impact.

Voor 2020 rekent Coca-Cola op een omzetgroei op eigen kracht van circa 5 procent, werd eind januari bekendgemaakt. Onder meer voor smoothie-merk Innocent wordt verdere groei voorzien. Coca-Cola doet de laatste tijd ook goede zaken met suikervrije drankjes, koffie en thee.

