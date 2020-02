Coronavirus: dodentol in China stijgt tot 258 IB

01 februari 2020

02u03

Bron: Belga 0 In China zijn 45 bijkomende mensen overleden aan het coronavirus. De dodentol in het land loopt daarmee op tot 258. Dat zeggen de lokale gezondheidsautoriteiten.

De epidemie heeft de afgelopen 24 uur ook meer dan 1.347 extra besmettingen veroorzaakt in de provincie Hubei , waardoor het aantal besmette mensen in het hele land tot meer dan 11.000 is gestegen, de meeste in Hubei.

Het virus dook in december op op een markt in Wuhan, de provinciale hoofdstad, waar wilde dieren worden verkocht voor consumptie. De epidemie verspreidde zich snel, dankzij de grote migraties die traditioneel gepaard gaan met het Chinese Nieuwjaar. Ook in Groot-Brittannië, Rusland, Zweden en Spanje zijn intussen de eerste gevallen vastgesteld.

Een hoge functionaris van de Communistische Partij uit Wuhan zei vandaag dat de lokale autoriteiten niet snel genoeg hebben gereageerd om de epidemie te bedwingen.

Belgen worden gerepatrieerd

In ons land werden al verschillende stalen onderzocht, maar nog niemand bleek besmet. Verschillende landen hebben intussen evacuatievluchten gepland om hun landgenoten op te halen in de getroffen regio’s in China. Belgen in de provincie Hubei worden deze nacht (Europese tijd) gerepatrieerd.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak van het nieuwe coronavirus gisteren bestempeld als een internationale noodsituatie. Het virus krijgt van de VN-organisatie de ‘PHEIC-status’.