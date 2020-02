Coronavirus: Dodentol China gestegen naar 2.223. Medische testen vaccin mogelijk vanaf april RL

21 februari 2020

02u36

Bron: ANP, Belga 0 UPDATE In de Chinese provincie Hubei zijn de voorbije 24 uur 115 nieuwe overlijdens vastgesteld. Daarmee stijgt de dodentol in China naar 2.233, melden de lokale gezondheidsautoriteiten vrijdag.

Het merendeel van de overlijdens zijn vastgesteld in Wuhan, de stad waar de epidemie uitbrak. De gezondheidsautoriteiten in Hubei meldde 411 nieuwe gevallen van infectie in de provincie, waaronder 319 in Wuhan.

China zei donderdag dat het de methode voor het tellen van patiënten met het nieuwe coronavirus opnieuw heeft gewijzigd en nu alleen met laboratoriumtests zal werken. Het is de tweede keer in slechts acht dagen tijd dat de criteria voor de ziekte worden herzien. Dit kan mogelijk de statistieken vertroebelen en het moeilijk maken om de verspreiding van de ziekte te volgen.

In totaal zijn nu in China al ongeveer 75.000 mensen besmet met Covid-19. Er zijn ook honderden andere besmettingen in meer dan 25 landen.

Zuid-Korea

In Zuid-Korea is vrijdag bij 52 mensen het virus vastgesteld. In het land zijn nu 156 mensen besmet met Covid-19, meldt persbureau Yonhap. Donderdag overleed een patiënt in Cheongdo. De afgelopen dagen stijgt het aantal besmettingen in Zuid-Korea snel. Donderdag kwamen er ook al 31 nieuwe patiënten bij.

Australië

In Australië is bij twee mensen die op het cruiseschip de Diamond Princess zaten ook het longvirus geconstateerd. De twee leken nog niet besmet toen ze vanuit Japan naar Australië gingen. Ze moeten, net als de andere mensen die van het schip afkomen, nog veertien dagen in quarantaine blijven.

Vaccin

Een vaccin kan op zijn vroegst rond het einde van april worden getest. Dat zei de Chinese minister van Wetenschap en Technologie vrijdag op een persconferentie. Vorige week zei het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het eerste vaccin over achttien maanden gereed kan zijn.

De Nationale Gezondheidscommissie van China (NHC) meldt dat behandeling waarbij plasma van genezen patiënten goed werkt voor zeer zieke patiënten.

Begin februari werden in China de eerste tests uitgevoerd met andere vaccins op zo’n 270 mensen die besmet zijn in de stad Wuhan, maar nog geen ernstige symptomen vertoonden.