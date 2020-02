Coronavirus breekt nu ook massaal uit in Chinese gevangenissen ADN

21 februari 2020

09u35

Bron: ANP, The Guardian, Belga 0 In China laait het nieuwe coronavirus nu ook op in gevangenissen. Er zijn daar in totaal meer dan 500 besmettingen gemeld, aldus de Chinese autoriteiten.

Zo kampt een gevangenis in de Chinese provincie Shandong met een grote uitbraak. Daar zijn sinds donderdag liefst 200 gevangenen ziek geworden, net als zeven cipiers. Ze testten allemaal positief nadat vorige week de eerste infecties werden gedetecteerd bij een paar cipiers. Zeven hooggeplaatste gevangenisfunctionarissen zijn de laan uitgestuurd, alsook de partijsecretaris van het ministerie van Justitie van de provincie.

Vrouwengevangenis hard getroffen

Verder zijn er ook gedetineerden besmet geraakt in cellencomplexen in de provincies Zhejiang en Hubei.



Onder meer een vrouwengevangenis in de stad Wuhan (Hubei) is hard getroffen. Die miljoenenstad vormt het epicentrum van de uitbraak van de longziekte. In totaal 230 gevangenen blijken al geïnfecteerd met Covid-19, de directeur van de vrouwengevangenis is intussen ontslagen. In een gevangenis in Zheijang zijn sinds donderdag 34 bevestigde gevallen, waaronder 27 nieuwe besmettingen. Volgens staatsmedia zijn daar twee gevangenisdirecteurs moeten vertrekken.

De autoriteiten melden dat er speciale ziekenhuizen zullen worden opgezet. Er worden ook naar andere gevangenissen en detentiecentra inspectieteams gestuurd.

Dicht op elkaar

Het nieuwe coronavirus kan worden overgedragen door ziektekiemen die worden verspreid bij het niezen of hoesten. Ondanks de drastische maatregelen van de Chinese autoriteiten om mensen af te zonderen en het verkeer stil te leggen, lijkt de stijging van het aantal besmettingen in de gevangenissen erop te wijzen dat nieuwe besmettingshaarden kunnen opduiken op plekken waar veel mensen kort op elkaar zitten.

In heel China heeft de ziekte al aan zeker 2.236 mensen het leven gekost. Meer dan 75.000 mensen raakten besmet.

