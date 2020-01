Coronavirus besmettelijker dan gedacht: overdraagbaar nog voor patiënt symptomen vertoont HLA

28 januari 2020

08u14

Bron: New Scientist 0 Sinds de uitbraak van het coronavirus in de Chinese stad Wuhan werden wereldwijd al meer dan 4.000 besmettingen gemeld. Verschillende miljoenensteden werden afgesloten van de buitenwereld om de verspreiding van het 2019-nCoV-virus te stoppen. Dat het virus overdraagbaar is nog voor een patiënt symptomen heeft, zoals de Chinese minister van volksgezondheid Ma Xiaowei zondag zei, bemoeilijkt het indijken van de ziekte en zorgt ervoor dat ze sneller verspreidt.

Onderzoekers van het Imperial College in Londen becijferden vorige week dat een besmette persoon gemiddeld 1,5 tot 3,5 andere personen besmet. Nu we weten dat het virus overdraagbaar is nog voor een patiënt symptomen van de ziekte toont, vrezen wetenschappers van de Chinese Universiteit in Hongkong dat het virus veel besmettelijker is dan aanvankelijk gedacht. Zij schatten dat elke besmette persoon het virus kan doorgeven aan 3 tot 5 andere mensen. “Dat het virus besmettelijk is nog voor er symptomen zijn, verklaart waarom het sneller verspreidt dan SARS”, zei Robin Thompson van de Universiteit van Oxford daarover.

Bij het vergelijkbare SARS kwamen in 2003 zo’n 800 patiënten om. Het sterftepercentage lag toen ergens tussen 5 en 15 procent. Aan het 2019-nCoV-virus overleden tot nu toe 106 mensen. Van meer dan 4.000 patiënten is geweten dat ze besmet zijn met het virus, maar het reële percentage besmettingen zou wel eens veel hoger kunnen liggen, aangezien men vermoed dat enkel mensen met ernstige symptomen zich melden.