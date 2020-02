Coronavirus: 96 nieuwe doden in China. 556 besmettingen in Zuid-Korea RL

23 februari 2020

03u05

Bron: Belga 1 UPDATE De dodentol van de coronavirus-epidemie in China is zondag opgelopen tot meer dan 2.400. In de centrale provincie Hubei, het epicentrum van de epidemie, zijn nog eens 96 mensen overleden.

De overgrote meerderheid van de nieuwe sterfgevallen zijn geregistreerd in Wuhan, de hoofdstad van Hubei, zo blijkt uit het dagelijkse bulletin van de provinciale gezondheidscommissie.

De commissie rapporteerde ook 630 nieuwe bevestigde gevallen van besmetting in de provincie, waardoor het totaal van besmettingen op het Chinese vasteland nu uitkomt op ongeveer 77.000. De Chinese autoriteiten hebben verwarring gecreëerd over het aantal besmettingen door hun telmethode herhaaldelijk te wijzigen.

Het coronavirus, dat in december in Wuhan opdook, heeft zich intussen verspreid naar meer dan 25 landen en veroorzaakt groeiende bezorgdheid vanwege nieuwe uitbraken in Zuid-Korea, Italië en het Midden-Oosten.

Zuid-Korea

Het aantal coronaviruspatiënten in Zuid-Korea is gestegen met 123 gevallen en komt nu uit op een totaal van 556. Er zijn ook twee nieuwe sterfgevallen, waardoor het aantal doden in het land door het virus uitkomt op vier. Dat maakten de gezondheidsautoriteiten zondag bekend.

75 van de laatst geïdentificeerde gevallen hebben banden met de Shincheonji-kerk van Jezus, een christelijke sekte die momenteel getroffen wordt door Covid-19, zei het Koreaanse Centrum voor ziektebestrijding en preventie in een verklaring.

Italië

Ook in Italië stijgt het aantal mensen dat besmet is geraakt snel. 79 mensen hebben de besmettelijke ziekte opgelopen, terwijl er vrijdag nog sprake was van een twintigtal gevallen. Ook is het eerste besmettingsgeval gemeld in de buurt van Milaan. Twee mensen in Italië zijn inmiddels door het virus overleden. De regering besloot zaterdagavond enkele zwaar getroffen steden in het noorden van Italië van de buitenwereld af te gaan sluiten.

