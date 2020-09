Coronavaccin klaar binnen 3 à 4 weken volgens Trump, nog minstens een jaar wachten volgens Amerikaans gezondheidsinstituut AW

17 september 2020

08u11

Bron: The Guardian, Reuters 14 Terwijl de Amerikaanse president Donald Trump gisteren nog beweerde dat er binnen drie à vier weken een coronavaccin zou zijn, zet het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - zeg maar het Amerikaanse Sciensano - enkele uren later de puntjes op de i: het vaccin zal ten vroegste eind 2021 voor de Amerikaanse bevolking beschikbaar zijn.



“Het duurt nog zeker een jaar voordat een vaccin beschikbaar zal zijn voor het Amerikaanse publiek”, zo reageerde Robert Redfield, de directeur van het Amerikaanse gezondheidscentrum. De reactie kwam op een uitspraak van Trump. “We zijn heel dichtbij een vaccin”, zei die eerder. De president deed de uitspraak in een bijeenkomst met burgers in de stad Philadelphia die was georganiseerd door tv-zender ABC News. Hij specificeerde echter niet of dat vaccin ook meteen voor iedereen beschikbaar zou zijn.

Volgens Redfield zal zo’n vaccin pas tegen november of zelfs december 2021 beschikbaar zijn: in beperkte hoeveelheden, waardoor gezondheidswerkers en risicogroepen – net zoals in België - voorrang krijgen. Redfield benadrukte ook dat mondmaskers intussen “het meest belangrijke wapen tegen het coronavirus” zijn. “Een mondmasker beschermt je zéker”, zo zei hij. Daarmee doelde hij op het uitblijven van een immuniteitsreactie na gevaccineerd te zijn.

Verkiezingstactiek

“Volgens mij was Redfield in de war toen hij dat zei”, zo kaatste Trump de bal weer terug. “De vaccins zijn klaar.” Het is niet de eerste keer dat Trump zegt dat er voor de verkiezingen in november een coronavaccin komt. Critici beschuldigen de president er dan ook van dat hij om politieke redenen druk zou uitoefenen op medische waakhonden om een vaccin of remedie tegen Covid-19 versneld goed te keuren, zonder zeker te weten of het helemaal veilig is.

Bekijk ook: Biden ‘diskwalificeert’ Trump: “Hij beschermt ons volk niet”



