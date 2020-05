Coronatest die Witte Huis gebruikt zou tot 48 procent positieve gevallen missen KVDS

14 mei 2020

17u50

Bron: NY Times, Daily Mail 3 De test die door het Amerikaanse Witte Huis gebruikt wordt om medewerkers te controleren op het nieuwe coronavirus, zou tot in 48 procent van de gevallen een vals negatief resultaat geven. Dat blijkt uit een studie van het academisch ziekenhuis New York University Langone Health.

Met de Abbott ID Now – een toestel dat door president Trump omschreven werd als “erg accuraat” – werd onder meer vastgesteld dat de chauffeur van Trump en de woordvoerster van vicepresident Mike Pence besmet waren met Covid-19.

Het product kreeg eind mei via een spoedprocedure groen licht van de Food and Drug Administration (FDA), het Amerikaanse agentschap dat de kwaliteit van voedsel en medicijnen controleert.





De nieuwe studie – die nog niet nagekeken werd door andere wetenschappers – onderzocht de accuraatheid van de Abbott ID Now door hem te vergelijken met de Cepheid GeneXpert, een toestel dat er in plaats van 5 tot 13 minuten, 45 minuten over doet om een testresultaat te genereren en dat door de New York University bestempeld wordt als “aanvaardbaar accuraat”.

De Abbott ID Now gebruikt twee soorten uitstrijkjes en die gaven een verschillend resultaat in vergelijking met de Cepheid GeneXpert: een lang wattenstaafje waarmee via de neus een staal wordt genomen in de keel en een kort wattenstaafje dat rechtstreeks in de neus of de keel wordt gebruikt. De wattenstaafjes worden vervolgens geanalyseerd door het toestel.

Eerdere studies waarschuwden wel dat de stalen op wattenstaafjes die in een vloeistof werden bewaard eer ze in de machine werden gebracht, verdund konden raken en negatief konden testen hoewel ze eigenlijk positief waren. De producent waarschuwde daar later ook voor.

Patiënten

De onderzoekers van New York University Langone Health namen telkens twee stalen van 101 patiënten die vermoedelijk Covid-19 hadden: het ene met het lange wattenstaafje, dat daarna in een vloeistof werd bewaard, het andere met het korte. Allebei werden ze getest met de twee toestellen.

De Cepheid GeneXpert bleek 31 van de 101 patiënten te identificeren als positief voor Covid-19. De korte wattenstaafjes duidden er maar 16 aan, wat betekent dat ze bijna de helft misten. De lange wattenstaafjes misten ongeveer een derde van de gevallen.

De onderzoekers nuanceerden wel de resultaten. Ze geven toe dat er maar een beperkt aantal patiënten betrokken was bij de studie en dat de staalafname en de verwerking door de machine niet op dezelfde plaats gebeurden, wat normaal gezien wel de bedoeling is.

Spoedafdeling

Een van de redenen van de studie was dat het ziekenhuis overwoog om de Abbott ID Now te gebruiken op zijn spoedafdeling. Het besloot dat na de test niet te doen.

Het bedrijf zelf verdedigt zijn product. Volgens Abbott is de foutenmarge van het toestel maar 0,02 procent en is de nieuwe studie “niet consistent” met andere studies over het toestel. Volgens Abbott is het niet duidelijk of de stalen wel op de juiste manier werden getest in de nieuwe studie.

