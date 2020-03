Exclusief voor abonnees Coronapatiënt Marcel (43) moet overgeven van de pijn: “We gaan door een hel” Sebastiaan Quekel

17 maart 2020

14u57

Bron: AD.nl 68 Zo veel intense pijn in je lichaam dat je er telkens van moet overgeven. De wereld van de voorheen kerngezonde dierenarts Marcel staat volledig op z’n kop nu bij hem het coronavirus is vastgesteld. De dierenarts uit het Nederlandse Blaricum is als de dood dat het virus zijn lichaam de baas wordt. “Ik heb niet eens meer de kracht om een dop van een fles te draaien”, getuigt hij tegenover onze Nederlandse collega’s van het AD.

De 43-jarige Marcel, vader en echtgenoot, neemt liever geen telefoontjes meer aan. “Ik kan niet meer praten, want dan blijf ik maar hoesten”, laat hij schriftelijk weten via WhatsApp. Zijn familie leeft al dagen tussen hoop en vrees. Ze moeten zich namelijk niet alleen om hem zorgen maken. “Mijn schoonvader is ook besmet met het coronavirus. Hij ligt nu op de intensive care aan de beademing. We gaan echt door een hel.”



Anderhalve week geleden begon Marcel zich opeens slechter te voelen. Dat baarde hem meteen al zorgen. Ziek? Hij? “Ik ben normaal nooit ziek. En áls ik dan een keer ziek word, lig ik één dag plat om daarna gewoon weer aan het werk te gaan.” Nu is het compleet anders. De keiharde realiteit is dat het coronavirus van Marcel een zwak iemand heeft gemaakt.

We hebben nu alle drie een eigen slaapkamer. Ik lig daar de hele dag. Mijn zoontje komt af en toe even kijken en dan moet je voorkomen dat hij gaat knuffelen Marcel

De dierenarts heeft continu koorts, voelt zich beroerd en komt nauwelijks de trap op doordat hij zich zo slap voelt. “Mijn lichaam vecht al sinds woensdag tegen het virus, maar er zit nul verbetering in. Ik kan echt helemaal niks meer”, klinkt het wanhopig.

