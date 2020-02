Coronapatiënt in kritieke toestand op 16 kilometer van Belgische grens SVM

25 februari 2020

23u41

Bron: Belga 1274 In de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen is voor het eerst een besmetting vastgesteld met het nieuwe coronavirus. Het gaat volgens de Rheinische Post om een man uit Selfkant, op zo'n zestien kilometer van de grens met België. De autoriteiten hebben die locatie voorlopig nog niet bevestigd.

Het Duitse persagentschap dpa meldt dat de toestand van de patiënt kritiek is. Hij werd maandagmiddag opgenomen in een ziekenhuis in Erkelenz met symptomen van een ernstige longontsteking. De man is een veertiger en zou ook een andere ziekte hebben.

De patiënt wordt deze nacht nog overgebracht naar een universitair ziekenhuis in Düsseldorf. Dat gebeurt volgens de krant Rheinische Post met een gespecialiseerd voertuig. Wie de persoon besmet heeft, is nog onduidelijk. De man zou de afgelopen tijd niet gereisd hebben, maar wel contact gehad hebben met Chinezen.

Maatregelen in Duitsland

In het district Heinsberg blijven scholen, kinderdagverblijven en het districtsbestuur woensdag gesloten. Er wordt ook overwogen om het lokale openbaar vervoer op te schorten. Er is een crisisteam opgezet in de regio, dat in nauw contact staat met het ministerie van Volksgezondheid in Düsseldorf.

De autoriteiten maakten eerder ook al melding van een eerste besmetting in de zuidelijke deelstaat Baden-Württemberg. Het ging daar om een 25-jarige man die ziek werd na een bezoek aan de Italiaanse regio Lombardije.

In totaal zijn nu in totaal achttien mensen besmet in Duitsland. De andere patiënten worden behandeld in Beieren en Hessen.