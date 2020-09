Coronapatiënt Berlusconi sterkt aan: “Ik vecht hard tegen deze helse ziekte” Angelo van Schaik

09 september 2020

15u47

Bron: AD.nl 0 Silvio Berlusconi (83) is aan de beterhand. Hij zei het zelf in een telefoontje aan de senatoren van zijn partij die bijeen waren voor een vergadering. “Ondanks de hoge virale last, voel ik me beter.” Lijfarts Alberto Zangrillo bevestigt Berlusconi’s optimisme, volgens hem zien de gezondheidswaarden van de voormalige Italiaanse premier er goed uit. Berlusconi ligt sinds vijf dagen in het ziekenhuis met verschijnselen van het coronavirus.

Silvio Berlusconi is weer zijn strijdvaardige zelf. Vanaf zijn ziekbed in het San Raffaele ziekenhuis in Milaan belde hij de senatoren van zijn partij Forza Italia om hen bij te staan in verkiezingstijd. Deze maand zijn er regionale verkiezingen in verschillende delen van het land. “Ik wil de laatste week van de campagne meemaken”, vertelde hij de verraste partijleden. “Ik vrees een lage opkomst, we moeten deze regering van onbenullen verslaan.”

Ik wil de laatste week van de campagne meemaken

Zwaar

De bijna 84-jarige voormalige premier gaf aan er alles aan te doen om campagne te kunnen voeren, maar moest ook toegeven dat hij het goed te pakken heeft. “Ik vecht hard tegen deze helse ziekte, het is echt zwaar. Hier in het ziekenhuis hebben ze allerlei onderzoeken gedaan en ik zit bij de eerste vijf voor wat betreft de kracht van het virus.”

Volgens Alberto Zangrillo, Berlusconi’s arts in het San Raffaele ziekenhuis, zijn de vooruitzichten van de mediatycoon goed. Hij omschreef Berlusconi’s gezondheidstoestand als ‘een constante positieve ontwikkeling’ en onderstreepte dat ‘alle klinische data geruststellend zijn.’

Silvio Berlusconi ligt sinds vrijdag in het ziekenhuis met een beginnende dubbele longontsteking veroorzaakt door besmetting met het coronavirus. De oud-premier maakte vorige week woensdag bekend besmet te zijn met het virus en werd twee dagen later ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. Behalve Berlusconi zelf zijn ook zijn 30-jarige vriendin Marta Fascina, zijn dochters Marina en Barbara en zijn jongste zoon Luigi besmet.

Lees ook: Virus lijkt plots overal: BV’s, politici, Rode Duivels getroffen. Wat is er aan de hand? (+)