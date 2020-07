Coronapandemie hypothekeert strijd tegen aids kv

06 juli 2020

18u13

Bron: Belga 2 Het aantal aan aids gerelateerde sterfgevallen is het afgelopen jaar blijven dalen en de toegang tot behandeling verbetert. Maar de Covid-19-epidemie zal deze vooruitgang de komende maanden waarschijnlijk ondermijnen. Daarvoor waarschuwt het VN-agentschap UNAIDS vandaag in haar jaarverslag.

In 2019 stierven wereldwijd 690.000 mensen aan aids-gerelateerde ziekten, vergeleken met 770.000 mensen in 2018. Dit is twee tot drie keer minder dan op het hoogtepunt van de epidemie in 2004 (1,7 miljoen doden).



Ook blijft het aandeel mensen met hiv dat toegang heeft tot antiretrovirale therapie jaar na jaar toenemen. Twee derde van de hiv-positieve mensen wereldwijd (25,4 miljoen van de 38) ondergaat nu deze behandelingen, waardoor ze het aids-virus niet kunnen overdragen als ze op de juiste manier worden ingenomen. Dit is het hoogste percentage ooit en het is ongeveer tien keer meer dan halverwege de jaren 2000.

Risico op 500.000 extra doden

Maar de Covid-19-epidemie dreigt voor een stap terug te zorgen, vreest het VN-agentschap dat zich inzet voor de strijd tegen aids. "Volgens schattingen van recente modellen kan een totale onderbreking van de antiretrovirale therapie gedurende zes maanden leiden tot meer dan 500.000 extra sterfgevallen als gevolg van aidsgerelateerde ziekten (zoals tuberculose) in Afrika bezuiden de Sahara in 2020-2021", meldt UNAIDS, dat in mei met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al op deze schattingen had gewezen.

"Aangezien de verspreiding van het nieuwe coronavirus het gezondheidssysteem dreigt te overweldigen, lijken mensen met hiv daar het meest onder te zullen lijden", vervolgt de tekst.

Doelstellingen niet haalbaar

In 2019 raakten wereldwijd ongeveer 1,7 miljoen mensen besmet, een daling met 23 procent sinds 2010. "Dit is grotendeels te danken aan een aanzienlijke daling van 38 procent in Oost- en Zuid-Afrika. Tegelijkertijd zijn de hiv-infecties met 72 procent toegenomen in Oost-Europa en Centraal-Azië, met 22 procent in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en met 21 procent in Latijns-Amerika", zegt de uitvoerend directeur van UNAIDS, de Oegandese Winnie Byanyima. "We zullen onze doelstellingen om in 2020 het aantal aan aids gerelateerde sterfgevallen en het aantal nieuwe infecties terug te brengen tot minder dan 500.000, niet halen", zei ze nog.