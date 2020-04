Coronadoden worden begraven op New Yorks eiland

Redactie

10 april 2020

12u31

Bron: KameraOne, The Guardian & AP 4

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In New York zijn nu al meer dan vijfduizend mensen overleden aan het coronavirus. De stad is het epicentrum van de crisis in de VS. Mortuaria raken daardoor overvol en mensen worden tijdelijk op een andere plaats begraven.

Burgemeester Bill de Blasio ziet ook Hart Island, in de buurt van de Bronx, als een tijdelijke oplossing. Het eiland is al sinds de 19de eeuw de laatste rustplaats voor mensen zonder familie of geld om een begrafenis te betalen. “We zullen het eiland op deze manier blijven gebruiken tijdens deze crisis en het is waarschijnlijk dat mensen die zijn overleden aan Covid-19 en die aan deze beschrijving voldoen, de komende dagen op het eiland zullen worden begraven”, zegt Freddi Goldstein, woordvoerster van Bill de Blasio.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De stad heeft bovendien de termijn om lichamen op te eisen verkort naar twee weken, daarna worden ze mogelijk op het pottenbakkersveld van Hart Island begraven.

In ‘normale omstandigheden’ zijn het gevangenen van Rikers Island die de lichamen begraven op het eiland. Per week zouden dat er zo’n 25 zijn. Door de coronacrisis stijgt dat aantal.