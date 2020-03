Coronacurve stijgt weer in Hongkong: “Blijf waakzaam, of alle moeite van de voorbije twee maanden zal voor niets geweest zijn” TT

27 maart 2020

08u44

Bron: Reuters, The Guardian 14 Hongkong leek de voorbije maanden goed op weg om de coronapandemie in eigen regio te overwinnen, maar kreeg de voorbije week te maken met een fikse stijging van het aantal besmettingen. Die toename werd voornamelijk veroorzaakt door mensen die het virus van buitenaf binnen brachten, en door inwoners die de strenge lockdownmaatregelen niet meer opvolgden. De stad probeert een verdere verspreiding nu in te dijken. De grenzen zijn dicht voor buitenlanders, en inwoners die terugkeren moeten verplicht in quarantaine.

Hongkong detecteerde op 23 januari de eerste twee besmettingen met het coronavirus. Een maand later stond de teller op amper 74. Hoe het land daar in slaagde? Vooral door heel snel inreisbeperkingen uit China in te stellen, scholen en pretparken te sluiten, op massaal veel plaatsen de temperatuur van inwoners op te nemen, handgel uit te delen, en nieuwe uitbraken bijzonder snel op te volgen. Op een overheidswebsite staat bijvoorbeeld geval per geval opgelijst in welk flatgebouw de persoon woont en wat zijn of haar status en leeftijd is. Ook brengt de overheid de contacten van de besmette personen gedetailleerd in kaart.



Een groot deel van de bevolking herinnert zich bovendien nog de SARS-uitbraak van 2003, toen in de regio 299 van de 774 doden wereldwijd vielen. Daardoor leeft onder de meeste inwoners het gevoel dat enkel het gedisciplineerd opvolgen van de maatregelen de verspreiding kan indijken. ‘Social distancing’ is in de regio al maandenlang hét ordewoord.

Verplichte quarantaine

Maar terwijl Hongkong op die manier lang gespaard bleef, raasde het coronavirus verder over de wereld. Meer dan een half miljoen mensen zijn nu wereldwijd besmet, volgens de officiële cijfers. Sinds 19 maart geldt daarom een verplichte quarantaine van twee weken voor iedereen die terugkeert naar Hongkong, in een poging besmettingen uit het buitenland tegen te houden. Sindsdien zijn al 77.000 inwoners teruggekeerd, veelal studenten.



Toch kon die quarantaine de forse stijging van de voorbije dagen niet tegenhouden. En terwijl de meeste nieuwe gevallen terugkeerders zijn die meteen in quarantaine worden geplaatst, vragen experts ook de binnenlandse bevolking de strenge lockdownmaatregelen niet te laten varen. Stilaan was het gewone leven op straat in Hongkong weer op gang aan het komen, en meteen werden nieuwe besmettingen vastgesteld, bijvoorbeeld in fitnesscentra en in het nachtleven. Kranten spraken schande over een tiener die een quarantaine-armband droeg, en toch op restaurant ging.

Grenzen dicht

Hongkong heeft sinds woensdag bovendien de toegang tot zijn grondgebied verboden voor alle niet-inwoners. “Vanaf 25 maart middernacht zullen alle personen die niet in Hongkong wonen en met het vliegtuig vanuit het buitenland aankomen, geen toelating meer krijgen om de stad te betreden”, aldus regeringsleider Carrie Lam maandag. De maatregel geldt voor minstens twee weken. Tegelijkertijd kondigde ze aan dat bijna 10.000 bars en restaurants geen alcohol meer mochten schenken, om te verhinderen dat veel mensen er samenkomen. Later deze week gingen de bars en cafés dan helemaal dicht.

“De situatie zal nog moeilijker zijn dan de voorbije twee maanden”, aldus Lam. “Het zal mogelijk leiden tot een grootschalige en continue uitbraak in onze gemeenschap. Dit is een kritiek moment in het gevecht tegen het virus, en het moment om onze weerbaarheid te testen. Laat uw waakzaamheid niet varen, of alle moeite van de voorbije twee maanden zal voor niets geweest zijn, met verschrikkelijke gevolgen.”

Hotelsector boomt

Duizenden inwoners die de laatste dagen terugkeren, kiezen er ondertussen voor hun quarantaine door te brengen in hotels in de stad, meldt persbureau Reuters. Veel inwoners van de miljoenenstad, die gemiddeld in appartementen van een kleine 50 vierkante meter wonen, vrezen dat ze door opeengepakt met hun familie te wonen de verspreiding verder zullen doen toenemen.

Verschillende hotels bieden zelfs speciale pakketten met een verblijf van twee weken aan. Een viersterrenhotel in de stad, dat niet bij naam genoemd wil worden, zegt dat er in januari amper 15 procent van kamers bezet was, vandaag is dat 60 procent. De rest van het hotel blijft bewust leeg om zo veel mogelijk afstand te kunnen garanderen. 90 procent van de gasten verblijft in het hotel uit quarantaineredenen.

