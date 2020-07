Coronacrisis maakte Latijns-Amerikaanse miljardairs nog rijker ISA

27 juli 2020

11u45

Bron: Belga 0 Het fortuin van de 73 miljardairs in Latijns-Amerika is sinds het begin van de coronapandemie met 48,2 miljard dollar (41,2 miljard euro) gestegen, zo klaagt ngo Oxfam aan. De regio is nochtans één van de zwaarst getroffen ter wereld door het nieuwe coronavirus. Oxfam pleit daarom voor eerlijkere belastingen in het gebied. “Want het verslaan van de pandemie betekent het verslaan van de ongelijkheid”, luidt het.

Miljoenen burgers in Latijns-Amerika moeten vechten tegen ziekte, maar ook tegen economische ontberingen als gevolg van de coronapandemie. De gezondheidszorg staat op instorten en steeds meer mensen hebben moeite om voedsel op tafel te krijgen. Een meerderheid van de werkende bevolking, 140 miljoen mensen in heel Latijns-Amerika, is werkzaam in de informele economie, zonder fatsoenlijk contract of ziekteverzekering. In Peru, waar de lockdown amper effect had, gaat het zelfs om meer dan 70 procent van de bevolking. Ook de huisvesting is een probleem in de strijd tegen het coronavirus: bijna één op vijf woont in dichtbevolkte sloppenwijken.

Om de twee weken nieuwe miljardair

Maar voor de superrijken lijkt er niets aan de hand. Integendeel: sinds maart komt er gemiddeld om de twee weken een nieuwe miljardair bij, stelt Oxfam. Ook na de financiële crisis in 2008 bleken de rijken in de regio nog rijker te zijn geworden.

De rijkste individuen en bedrijven worden zwaar onderbelast, wat de strijd tegen het coronavirus, tegen de armoede en ongelijkheid ondermijnt

In Brazilië gaat het volgens de ngo om 42 miljardairs die hun gezamenlijke nettowaarde de afgelopen maanden zagen stijgen van 123,1 miljard dollar tot 157,1 miljard (van 105,2 miljard euro tot 134,2 miljard). Voor de zeven rijkste inwoners van Chili steeg hun gezamenlijk fortuin met meer dan een kwart tot 26,7 miljard dollar (22,8 miljard euro). Tegelijk riskeren 52 miljoen mensen in Latijns-Amerika opnieuw in de armoede te vervallen door de pandemie.

Belastingen op maat

Oxfam pleit daarom voor eerlijkere belastingen in de regio. “De rijkste individuen en bedrijven worden zwaar onderbelast, wat de strijd tegen het coronavirus, tegen de armoede en ongelijkheid ondermijnt. We schatten dat Latijns-Amerika dit jaar 113,4 miljard dollar (96,9 miljard euro, red.) aan belastinginkomsten zal verliezen, wat overeenkomt met meer dan de helft van de uitgaven voor volksgezondheid in het gebied.”

Latijns-Amerika was al bij de meest ongelijke regio’s ter wereld. Zonder actie vreest Oxfam dat er meer sociale onrusten zullen plaatsvinden.

Concreet pleit de ngo voor een belasting van 3,5 procent op vermogens van meer dan 1 miljoen dollar (zo’n 854.450 euro). Dat zou de overheden in Latijns-Amerika 14,2 miljard euro aan belastinginkomsten opleveren, die dan besteed kunnen worden aan gezondheidszorg en sociale vangnetten.

