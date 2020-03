Coronacrisis in rusthuizen in Madrid: “Als mijn vader besmet raakt, zal niemand hem nog helpen” ttr

20 maart 2020

22u55

Bron: El País 0 De Spaanse krant El País bericht over de kritieke situatie in verschillende rusthuizen in Madrid: van zorgverleners die weigeren te werken uit vrees om besmet te raken tot een tekort aan beschermingspakken en mondmaskers. “Als mijn vader besmet raakt, zal niemand hem helpen”, zegt de Spaanse Laura Gómez aan El País.

Spanje heeft de grens van duizend overlijdens door het coronavirus overschreden en nadert 20.000 geregistreerde besmettingen, zo heeft de directeur van het centrum voor gezondheidswaarschuwingen, Fernando Simon, gezegd. Het land telt “1.002 overlijdens” en “op nationaal niveau hebben we 19.980 gevallen, met een stijging van 2.833 gevallen vergeleken met donderdag, of een stijging van 16,5 procent”, aldus Simon.

El País kon met enkele zorgverleners en families spreken, die niet langer willen zwijgen over de schrijnende omstandigheden in de rusthuizen in Madrid. Sommige familieleden zeggen dat hun ouders of grootouders aan hun lot worden overgelaten gezien hun hoge leeftijd of medische aandoeningen.

“Bang voor het leven van mijn vader”

“Ik wil mijn moeder zelf verzorgen om tot het laatste moment bij haar te kunnen zijn”, zegt Miguel Angel Lopez aan de Spaanse krant. In het rusthuis waar zijn moeder verblijft zouden verschillende bewoners besmet zijn met het coronavirus. “Ik weiger te geloven dat ik mijn moeder naar de slechtst mogelijke plek heb gebracht en dat ik haar niet meer zal zien.”

Ook de Spaanse Laura Gómez maakt zich zorgen. “Ik ben bang voor het leven van mijn vader. Als hij besmet raakt, is er niemand die iets zal doen om hem te helpen”, zegt ze aan El País. Haar vader verblijft in een woonzorgcentrum in Madrid, waar vier mensen besmet raakten met het coronavirus.

Hulp nodig

Een zorgverlener meldde dat ze iemand zocht om een 91-jarige man te helpen die sinds donderdagochtend moeite had met ademen. Uiteindelijk zei een arts dat de bejaarde man “mogelijk het coronavirus had”. “Hijzelf kon deze man niet testen. Hij had geen testkit, waardoor hij de diagnose niet met zekerheid kon stellen”, klinkt het. “Er moest voor deze man gezorgd worden in een ziekenhuis”, zegt de werknemer, die anoniem wenst te blijven. “We hebben zeven keer naar het noodnummer 112 gebeld, maar er gebeurde niets. Nadat ik twee uur had gewacht, meldden ze dat ze ons niet konden helpen”.

De rusthuizen kampen ook met een personeelstekort. Veel zorgverleners blijven thuis uit angst om besmet te raken met het coronavirus. Daardoor kunnen de bewoners in de rusthuizen onvoldoende verzorgd worden, waardoor er een toename is van het aantal infecties en sterfgevallen. Dat schrijft El País. Bovendien is er niet alleen een tekort aan personeel, maar ook aan beschermende kledij. Veel zorgverleners werken noodgedwongen zonder mondmaskers.

