Coronacrisis heeft in Spanje meer dan een miljoen jobs vernietigd ISA

28 juli 2020

12u12

Bron: Belga 0 De coronapandemie heeft de werkloosheid in Spanje weer doen stijgen. Er gingen in het tweede kwartaal meer dan een miljoen jobs verloren in het land, vooral in de dienstensector en in de toeristische industrie, zo blijkt dinsdag uit cijfers van het statistiekbureau INE.

De werkloosheidsgraad steeg tot 15,3 procent in het tweede trimester, tegen 14,4 procent in het eerste kwartaal.

Officieel zijn er 55.000 werklozen bijgekomen, maar dat cijfer is een grove onderschatting want volgens het statistiekbureau zijn er 1,1 miljoen Spanjaarden "inactief" geworden.

Spanje is één van de landen in Europa die het zwaarst getroffen was door het coronavirus. Het land hanteerde in de lente een erg strenge lockdown, waardoor bedrijven verplicht moesten sluiten en mensen zich nog amper mochten verplaatsen. Het aantal gewerkte uren in het tweede kwartaal kende volgens het INE "een ongeziene daling" van 23 procent.

Bovendien is het toerisme erg belangrijk voor Spanje: het vertegenwoordigt 12 procent van de Spaanse economie.

De regering en internationale instellingen gaan ervan uit dat tegen het einde van het jaar zowat één op de vijf Spanjaarden zonder job zit.