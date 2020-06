Coronacrisis en politiegeweld spelen Trump parten: tal van partijgenoten zeggen niet (meer) op hem te stemmen AW

Bron: Belga 0 Oud-president George W. Bush zal de herverkiezing van Donald Trump, zijn partijgenoot, opnieuw niet steunen. Dat bericht de New York Times, op basis van ingewijden. Ook Mitt Romney, die het in 2012 opnam tegen zittend president Barack Obama, zal niet voor Trump stemmen.

Vijf maanden voor de stembusgang denken verschillende hooggeplaatste partijleden na over of en hoe ze zullen onthullen dat ze niet voor Trump zullen stemmen, of zelfs voor de Democraat Joe Biden zullen stemmen. De kwestie is nog prangender geworden vanwege Trumps respons op het politiegeweld, bovenop zijn slechte afhandeling van de coronacrisis. Trumps gedrag van de afgelopen dagen heeft verschillende namen uit de top van de partij ervan overtuigd dat ze niet kunnen blijven zwijgen.



Behalve oud-president Bush en Mitt Romney is ook Cindy McCain - de weduwe van John McCain - vrijwel zeker dat ze op de Democratische presidentskandidaat Joe Biden zal stemmen. Ook Jeb Bush, een vroegere Republikeinse favoriet, weet nog niet hoe hij zal stemmen.

Republikeinse agenda

Geen van hen stemde in 2016 voor Trump. Maar omdat ze zo de Republikeinse agenda op het spel zetten, heeft dat een andere betekenis: prominente partijleden die zich tegen een zittende president kanten, brengen beleidsprioriteiten in gevaar. Er wordt onder meer gedacht aan het aanstellen van conservatieve rechters, regelgeving in het voordeel van het bedrijfsleven en belastingsverlagingen.

Andere grote namen uit de partij, zoals oud-Speakers Paul Ryan en John Boehner, willen zich evenmin uitspreken over hoe ze gaan stemmen. Andere Republikeinen die al niet geneigd waren voor Trump te stemmen denken na over mogelijke steun voor een derde kandidaat, of openlijke steun voor Biden. Ook gepensioneerde generaals maken alsmaar meer hun ongemak over Trump duidelijk.

Eerder deze week leverde Trumps vroegere minister van Defensie Jim Mattis, bijgenaamd Mad Dog, een verschroeiende kritiek op Trump. En Lisa Murkowski, senator uit Alaska, erkende te worstelen met de vraag of ze een zittend president en partijgenoot moet steunen.