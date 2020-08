Coronabesmettingen in Spanje blijven stijgen: leger moet weer veldhospitaal opzetten, discotheken en nachtclubs dicht Joeri Vlemings JTO

14 augustus 2020

12u32

Bron: The Guardian, ANP 84 In mei sloot Spanje het laatste noodhospitaal dat er inderhaast was neergepoot voor Covid-19-patiënten. Nog geen vier maanden later moet het leger in Zaragoza opnieuw een veldhospitaal opstellen. Het zwaar getroffen land heeft helaas weer de kaap van 100 nieuwe coronabesmettingen per 100.000 inwoners bereikt. In Europa haalt alleen Luxemburg, dat overvloedig test, vandaag nog slechtere cijfers.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“We staan op een kantelpunt”, zegt Helena Legido-Quigley, professor volksgezondheid aan de universiteit van Singapore. Ze is geboren in Barcelona en zat achter de brief in The Lancet van 20 epidemiologen en experts in volksgezondheid die een onafhankelijk onderzoek eisen naar de reden waarom Spanje het zo hard te verduren kreeg tijdens de eerste golf van de pandemie.

Een van de mogelijke verklaringen is de sociale natuur van de Spanjaarden, die graag in grotere groepen met familie en vrienden samentroepen, legt Ildefonso Hernández uit. Hij is ook professor in de volksgezondheid, maar dan aan de universiteit Miguel Hernández in Alicante. “Gelukkig is het nu zomer en vinden die ontmoetingen vooral in de buitenlucht plaats, maar het is onvermijdelijk dat sommige interacties zich binnen zullen afspelen, zonder de nodige afstand.” Dat Spaanse families vaak met verschillende generaties onder één dak leven, maakt de kans op verspreiding nog groter.

Lees verder onder de foto

In het noordoosten en in het centrum van Spanje laaien sinds kort weer hevige broeihaarden van het coronavirus op. Die maken dat de besmettingsgraad over een periode van twee weken opnieuw boven de symbolische grens van 100 infecties op 100.000 inwoners is geklommen voor het hele land. Luxemburg zit momenteel op 125 gevallen per 100.000 inwoners, maar alle andere Europese landen scoren beter dan Spanje. Voor België gaat het om 58,7 besmettingen, voor Frankrijk om 32,1 en voor Italië, dat ook fel geplaagd werd tijdens de eerste golf, op 8,2 per 100.000 inwoners. Het aantal doden in Spanje blijft voorlopig nog relatief laag: vorige week waren dat er 70. Ter vergelijking: eind maart waren dat er tien keer meer op één dag.

Lees verder onder de foto

Er is op dit moment ook helemaal geen sprake van dat het Spaanse gezondheidssysteem de nieuwe opflakkering niet zou aankunnen. Slechts drie procent van de beschikbare ziekenhuisbedden zijn momenteel bezet door coronapatiënten. Maar de Spanjaarden dénken natuurlijk wel terug aan de helse periode van de eerste besmettingsgolf. Als voorzorgsmaatregel besloot de regio Aragon in het noordoosten van Spanje om een noodhospitaal neer te poten op de parking van een ziekenhuis in hoofdstad Zaragoza. De nationale hoofdstad, Madrid, is dan weer gestart met het uitstellen van niet-dringende operaties.

Het is bang afwachten voor de Spanjaarden hoe hard de tweede coronagolf de komende weken zal toeslaan.

Nachtleven stopt

Om die impact zoveel mogelijk te beperken heeft Spanje besloten om alle discotheken en nachtclubs te sluiten. Restaurants en bars mogen open blijven, maar moeten voortaan elke nacht om 01.00 uur dicht. Dat meldt de Spaanse minister van Volksgezondheid vandaag.

“Ook wordt het roken in buitenruimtes aan banden gelegd als het onmogelijk is op veilige afstand te blijven, naast andere nieuwe maatregelen om een toename van coronavirusinfecties tegen te gaan”, aldus minister Salvador Illa. Een rookverbod op straat gold al in enkele regio’s, zoals Galicië en de Canarische eilanden. Illa raadt daarenboven bijeenkomsten van meer dan tien mensen af, en waarschuwt jongeren specifiek om niet buiten samen te komen om alcohol te drinken.

De minister onthulde de nieuwe maatregelen die in het hele land moeten worden gehandhaafd na een spoedvergadering met regionale gezondheidsautoriteiten.

De teller van het totale aantal gerapporteerde Covid-19-gevallen in Spanje kwam gisteren op 337.334 te staan, sinds het begin van de pandemie-uitbraak. De afgelopen 24 uur werden bijna 3.000 coronabesmettingen gemeld.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.