Coronabesmettingen in Rusland tot boven 52.000 uitgestegen AH

21 april 2020

13u42

Bron: Belga 0 Het aantal besmettingen met het coronavirus in Rusland is tot boven 52.700 bevestigde gevallen gestegen, een toename van meer dan 1.800 procent sinds 1 april. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Russische crisiscentrum. Meer dan 450 mensen zijn overleden, van wie ongeveer tien procent de afgelopen 24 uur.

“De piek van de ziekte ligt nog voor ons”, stelde de Russische president Vladimir Poetin maandag al. Russische functionarissen stellen dat het aantal gevallen in het land volgende maand kan stagneren, wanneer de quarantainemaatregelen in de meeste gebieden van kracht zijn. Volgens het Russische agentschap RBC zullen de inperkingsmaatregelen naar verwachting worden verlengd tot het einde van volgende maand.

Hoofdstad brandhaard

Meer dan de helft van de bevestigde gevallen van het coronavirus in Rusland komt uit de hoofdstad Moskou, de grootste stad van het land. Daar zijn sinds dinsdag meer dan 29.000 bevestigde gevallen opgetekend. De autoriteiten van de stad trachten extra medische faciliteiten te voorzien. In een maand tijd is zo een voorziening opgericht voor 800 patiënten.

