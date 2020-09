Coronabeperkingen in noordoosten van Engeland, Johnson wil Kerstmis redden LH

17 september 2020

15u26

Bron: Belga 0 De Britse regering heeft donderdag nieuwe beperkingen in het noordoosten van Engeland aangekondigd om de opflakkering van het coronavirus in te dijken. Premier Boris Johnson meent dat "men nu hard moet zijn" om het voor de Britten dierbare Kerstmis te redden.

In zones in Noordoost-Engeland, waar bijna 2 miljoen mensen wonen, komt een verbod op samenkomsten van verschillende gezinnen, mag in pubs alleen aan tafel bediend worden en moeten andere uitgaansgelegenheden tussen 22 uur en 5 uur de deuren sluiten, preciseerde minister van Gezondheid Matt Hancock voor het Lagerhuis.

De nieuwe besmettingen pieken weer in Groot-Brittannië, dat al 41.700 doden optekende. "Het aantal patiënten dat aan de beademing ligt, is voor het eerst sinds juli over de honderd gegaan", preciseerde Hancock.

Voor premier Johnson is "nu hard zijn de enige manier om het land van Kerstmis te kunnen laten genieten". "Dus als we de tweede bult van de dromedaris kunnen tegenhouden, de tweede bult kunnen afplatten ... dromedaris of kameel? Ik weet niet meer of het een dromedaris of een kameel is die twee bulten heeft. Hmmm, check het", zei hij in een interview met de krant The Sun.

Niet meer dan zes

Hij riep de bevolking op met niet meer dan zes mensen bijeen te komen in Engeland, zowel binnen als buiten, en overweegt een avondklok in te stellen voor de pubs in Engeland. "Het zijn dingen die we bekijken", zei hij.

Johnson gaf toe dat er door de grote vraag naar tests problemen waren en beloofde tegen eind oktober de capaciteit op te drijven tot 500.000 tests per dag. De Britse regering zal met het oog op de winter ook een bijkomende envelop van 2,7 miljard pond toekennen aan de openbare gezondheidsdienst NHS.