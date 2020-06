Exclusief voor abonnees

Coronabeleid VS volgt politieke, en geen wetenschappelijke lijnen

Michael Persson

29 juni 2020

11u58

Bron: de Volkskrant

In de Verenigde Staten is het aantal gevallen van Covid-19 de laatste dagen naar recordhoogte gestegen, terwijl de regering nog steeds vindt dat er vooral ‘vooruitgang’ wordt geboekt. Het virus verspreidt zich snel in de zuidelijke staten. De staten in het noordoosten, waar in maart en april de meeste slachtoffers vielen, lijken de pandemie vooralsnog onder controle te hebben.