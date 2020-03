Corona velt ook bekende socioloog die bijna 10.000 km door New Yorkse wijken wandelde Joeri Vlemings

31 maart 2020

10u42

Bron: CNN 2 William Helmreich is een van de meer dan 1.200 New Yorkers die stierven aan het coronavirus. De 74-jarige socioloog was een bekende figuur in de Big Apple. Hij schreef een twintigtal boeken, waaronder ‘The New York nobody knows: walking 6000 miles in the city’. En dat mag u letterlijk nemen: Helmreich zag zowat elke uithoek van elke wijk in New York. Hij stierf zaterdag.

William Helmreich werd in 1945 in het Zwitserse Zürich geboren. Zijn ouders hadden de Holocaust overleefd. Ze emigreerden in 1946 naar New York en de kleine Helmreich groeide op in Manhattan. Als kind speelde hij de ‘Last stop’, een zelf uitgevonden spelletje: met zijn vader nam hij de metro tot de laatste halte, daar stapten ze uit en bezochten ze al wandelend de wijk waarin ze aanbeland waren.

Helmreich werd later professor sociologie aan de City College of New York. Als prominente wetenschapper vond hij dat je New York alleen maar kon vatten als je tot in elke hoek van de vijf wijken was gewandeld. Dat zijn Manhattan, Brooklyn, Queens, the Bronx en Staten Island. En dat dééd hij ook. Als een soort van moderne Socrates trok hij de straat op. Te voet ging hij van blok tot blok. Hij ging er prat op dat hij ze “nagenoeg” allemaal had bezocht. Hij legde zo ruim 9.600 km af in New York City.

“Hij geloofde dat iedereen een waardevol verhaal te vertellen had”, zegt zijn zoon Jeffrey Helmreich. “Hij vond elke plek en elke persoon interessant. En iedereen voelde zich ook interessant tijdens een gesprek met mijn vader.”

Na het verschijnen van zijn bekendste boek in 2013 begon hij aan spinoff-volumes per wijk. Hij was bezig met de laatste in de reeks, over Staten Island, toen hij zaterdag stierf. “Die moeten we nog afmaken”, aldus zijn zoon.

