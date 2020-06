Corona-uitbraak na Suikerfeest in Duitsland: massatest onder flatbewoners Caspar Naber

05 juni 2020

11u22

Bron: AD.nl 0 Zo'n 700 bewoners van een flat in het Duitse Göttingen worden vanaf vandaag getest op besmetting met het coronavirus. Dit vanwege een Covid-19-uitbraak na de viering van het einde van de ramadan door enkele families die in het gebouw wonen. Er zijn al ruim 100 besmettingsgevallen vastgesteld en ruim 200 personen zitten in quarantaine.

Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, is het openbare leven flink ingeperkt. Zo zijn alle scholen in de stad en daarnaast ook enkele scholen en crèches in het arrondissement gesloten en mag er twee weken niet getraind of gespeeld worden bij sportverenigingen. Dit omdat veel personen die mogelijk in contact zijn geweest met besmette mensen daar actief zijn, aldus het stadsbestuur.

De meeste besmette personen - de teller stond gisteravond op 120, onder wie 49 kinderen - wonen in het flatgebouw. Daar is een mobiel testcentrum ingericht waar bewoners sinds vanmorgen worden getest op het virus. “Meerdere grote families liggen aan de basis van deze situatie”, verklaarde burgemeester Rolf-Georg Köhler (SPD) dinsdagavond tegenover de Noord-Duitse publieke omroep NDR.

Waterpijp

De betrokkenen schonden volgens hem de hygiënevoorschriften en afstandsregel van 1,5 meter tijdens privévieringen van het Suikerfeest op 23 en 24 mei. Een shishabar in de stad speelde naar zijn zeggen ook een “niet-onbelangrijke rol”. Meerdere personen zouden er waterpijp gerookt hebben met hetzelfde mondstuk.

Het is nog onduidelijk of de schendingen van de coronaregels een staartje krijgen. De autoriteiten in Göttingen (een stad met ruimt 120.00 inwoners in de noordwestelijke deelstaat Nedersaksen) concentreren zich voorlopig op het opsporen van de besmettingsketen. “Zodra ze wat meer speelruimte hebben, zullen ze beslissen tegen wie een administratieve procedure wegens overtreding van de regels wordt opgestart en wie strafrechtelijk vervolgd zal worden’’, verklaarde een woordvoerder van het parket.

De vastgoedbeheerder van het flatgebouw is gevraagd een ​​hygiëneconcept op te stellen voor het pand en dat zo snel mogelijk voor te leggen aan het stadsbestuur.

Andere virusuitbraken

De corona-uitbraak in Göttingen is niet de eerste in de deelstaat Nedersaksen. Half mei gebeurde dat in de omgeving van Leer, nabij de Nederlandse grens, waar een heropeningsavond van een restaurant de oorzaak zou zijn geweest. Minstens 34 personen raakten besmet, 281 gingen thuis in quarantaine. In Bremerhaven raakten minstens elf personen, onder wie twee kinderen, besmet na een Suikerfeestviering. Bij de protestantse pinkstergemeente in dezelfde stad kregen 29 leden het virus na privéontmoetingen. Nog eens 29 anderen uit Cuxhaven raakten eveneens besmet.

Bremerhaven overschreed gisteren de kritische bovengrens van 50 nieuwe infecties per 100.000 inwoners. Dat betekent dat eerdere versoepelingen van de coronaregels weer moeten worden ingetrokken.