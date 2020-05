Corona-uitbraak na restaurantbezoek in Duitsland: minstens vijftig mensen in quarantaine KVE

23 mei 2020

10u48

Bron: Focus, Die Welt 16 Kort na de heropening van de horeca in de Duitse deelstaat Nedersaksen bleken mensen besmet na een restaurantbezoek. Minstens vijftig personen moeten nu in quarantaine. Dat melden Die Welt en Focus.

Tijdens een restaurantbezoek zouden op zijn minst zeven personen besmet zijn geraakt in het district Leer in Nedersaksen, dat is in het noordwesten van Duitsland. “De infecties houden waarschijnlijk verband met een bezoek aan een restaurant”, zo verklaarden de lokale autoriteiten. Hierdoor moeten minstens vijftig personen “uit voorzorg in quarantaine”. “Het gaat om een uitbraak met meerdere geïnfecteerde personen die op hun beurt vele contacten hadden”, klinkt het. Niet alle testresultaten zijn al gekend.

Geschokt

In het district waren al een week lang geen nieuwe besmettingen meer bijgekomen. Maar als dit wordt bevestigd, zou dit het eerste bekende geval zijn van een corona-uitbraak in een restaurant sinds de heropening van de horeca bij onze oosterburen. Volgens lokale media is het vooralsnog onduidelijk of het personeel of de bezoekers zich niet aan de regels zouden hebben gehouden. De hotel- en restaurantvereniging Dehoga reageerde alleszins geschokt op de zaak. Een woordvoerder van Dehoga stelde dat besmettingen in een restaurant eigenlijk onmogelijk zijn door de strenge hygiëne- en afstandsregels.

“Deze uitbraak toont aan dat de coronacrisis nog niet voorbij is, het virus kan op elk moment toeslaan”, zei Matthias Groote van de districtsraad.

Waarschuwing

Sommige experts hadden gewaarschuwd voor dineren in gesloten ruimtes. Andreas Podbielski, directeur van het Instituut voor Medische Microbiologie, Virologie en Hygiëne van het Universitair Medisch Centrum Rostock zei dat gasten van restaurants indien mogelijk buiten moeten zitten. “Daar zijn vrijwel geen infecties. Het wordt echter problematischer in afgesloten ruimtes van restaurants en cafés. Zelfs met voldoende luchtverversing elke zes tot tien minuten, is er geen 100 procent zekerheid.”

Nedersaksen was een van de eerste deelstaten waar restaurants en cafés sinds 11 mei mochten heropenen. In de dagen daarna deden bijna alle andere deelstaten hetzelfde. Een uitzondering vormt Beieren waar tot nu toe enkel de terrassen en de zogenoemde Biergärten (buitencafés) zijn opgegaan. Vanaf 25 mei zouden daar ook de binnenruimtes van cafés en restaurants mogen opengaan.

