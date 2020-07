Corona slaat om zich heen in Braziliaans Amazonegebied: “Amazonerivier als superverspreider” ES

26 juli 2020

16u32

Bron: The New York Times, National Geographic, CTV News 6 Terwijl Covid-19 door heel Brazilië raast, eist het virus een uitzonderlijk hoge tol van de Amazoneregio en haar inwoners. Het Zuid-Amerikaanse land is op de Verenigde Staten na, met meer dan twee miljoen besmettingen en bijna 84.500 sterfgevallen, het zwaarst getroffen land ter wereld. Opvallend is dat in Brazilië de zes steden met de meeste coronabesmettingen allemaal aan de Amazonerivier gelegen zijn. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Braziliaanse onderzoekers.

Het nieuwe coronavirus heeft zich zeer snel en grondig langs de Amazonerivier, de levensader van Zuid-Amerika, weten te verspreiden. Manaus, de grootste stad in de Amazoneregio, rapporteerde de eerste coronabesmetting op 13 maart. De patiënt, die milde symptomen vertoonde, kwam uit Engeland en werd meteen in quarantaine geplaatst.

Ondanks dat er meteen actie ondernomen werd, wist het virus zich snel een weg te banen van Manaus naar de kleinere, meer afgelegen gemeenschappen die enerzijds een zeer penibel gezondheidszorgsysteem hebben en anderzijds moeilijk bereikbaar zijn voor gezondheidswerkers uit de steden. Bewoners van gemeenschappen als Tefé - bijna 650 kilometer langs de rivier van Manaus - worden nu net zo vaak met het virus besmet als het zwaar getroffen New York.

Tekort aan begraafplaatsen

Steden en dorpen langs de Amazonerivier hebben een van de hoogste sterfgevallen per hoofd van de bevolking, vaak meerdere malen het nationaal gemiddelde. In Manaus waren er periodes dat er op de corona-afdeling in het ziekenhuis geen plek meer was. “We hadden geen bedden meer, zelfs geen stoelen”, getuigt de 26-jarige dokter Alvaro Queiroz. “De mensen bleven maar komen.” Door het gebrek aan plaats en zorgverleners stierven er dagelijks ruim honderd mensen. De stad moest noodgedwongen grote stukken bos kappen voor de aanleg van nieuwe begraafplaatsen.

Lees verder onder de foto.

Amazonerivier als superverspreider

Ondanks reisbeperkingen die lokale overheden sinds de uitbraak van het virus opgelegd hebben, zijn de gemeenschappen genoodzaakt om zich met een boot op het water te verplaatsen voor onder meer voedsel, medicijnen en medische zorg. Vaak zitten er op een boot meer dan honderd mensen op elkaar gepakt, en dat soms voor meerdere dagen. “Doordat mensen veelvuldig door de verschillende staten van het Amazonegebied trekken en het overheidsbeleid tekortschiet, heeft COVID-19 volop de mogelijkheid om zich snel te verspreiden onder de bevolking van het Amazonegebied”, stelde Roque Paloschi, aartsbisschop van Porto Velho in de staat Rondônia, in april.

Voor buitenstaanders lijkt het dichtbegroeide gebied langs de Amazonerivier ondoordringbaar, ver van de bewoonde wereld. “Maar dat isolement is bedrieglijk”, zegt Tatiana Schor, een Braziliaanse lerares aardrijkskunde. “Er bestaat niet zoiets als een geïsoleerde gemeenschap in de Amazoneregio. Dat heeft het virus duidelijk aangetoond.”

Lees verder onder de foto.

Angst

Het virus brengt bovendien heel wat angst met zich mee, voornamelijk wegens het onvermogen om te weten wie besmet is en wegens de armtierige gezondheidszorg. Veel bewoners van de Amazoneregio dragen intussen een mondmasker en handschoenen.

De aanwezigheid van de Braziliaanse autoriteiten in het Amazonegebied is daarnaast beperkt of in sommige gevallen onbestaand. De gemeenschappen zijn dus voornamelijk op zichzelf gewezen, ook tijdens de huidige coronacrisis. De autoriteiten slagen er maar niet in om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ondanks de omstreden aanpak van president Jair Bolsonaro en de slechte coronacijfers, blijkt de populariteit van Bolsonaro te stijgen.