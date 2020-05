Corona nu officieel in alle 54 Afrikaanse landen vastgesteld Dieter Bauwens

14 mei 2020

10u10

Bron: De Morgen 0 Het kleine koninkrijk Lesotho genoot de eer om als enige land in Afrika geen enkele coronabesmetting te hebben, maar aan die positie is gisteren een einde gekomen. Alle 54 landen op het continent hebben nu officieel het virus binnen hun grenzen.

De eerste besmetting in Lesotho is vastgesteld bij iemand die was teruggekeerd na een studieverblijf in Saudi-Arabië, zo heeft Lesotho’s ministerie van Gezondheidszorg verklaard. De positieve test kwam tevoorschijn uit een totaal van 81 tests onder reizigers uit het Midden-Oosten en Zuid-Afrika.

Omsloten

Zuid-Afrika krijgt speciale aandacht omdat de ruim 2 miljoen inwoners van Lesotho helemaal worden omsloten door dit land, en omdat Zuid-Afrika (60 miljoen inwoners) de meeste coronabesmettingen heeft op het Afrikaanse continent: meer dan 11.000.



In heel Afrika zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ruim 69.000 besmettingen geteld. Het dodental als gevolg van het coronavirus ligt in Afrika rond de 2.400.

Niet bepaald waterdicht

Wekenlang was de vraag hoe Lesotho er toch in slaagt het virus buiten de deur te houden, een vraag die nog groter werd doordat de grens met Zuid-Afrika bepaald niet waterdicht is. In de afgelopen dagen alleen al zijn er uit Zuid-Afrika honderden mensen teruggekeerd naar huis, volgens het ministerie van Gezondheidszorg in Lesotho.

Het kan natuurlijk zijn dat het coronavirus al rondwaarde, maar dat het niet werd opgemerkt. Lesotho heeft slechts 597 monsters naar een laboratorium gestuurd, en van meer dan de helft van de monsters is de testuitslag nog niet bekend. Het laboratorium in kwestie staat in Zuid-Afrika, want Lesotho heeft zelf niet de benodigde middelen.

Nul intensive care-bedden

Critici vinden ook dat de regering van koning Letsie de Derde (56) te vroeg was met het afzwakken van de lockdown in Lesotho. Op 6 mei mochten bijvoorbeeld ‘niet-essentiële’ winkels weer hun deuren openen, wat tegen het advies was van mondige ambtenaren die vrezen dat Lesotho’s gezondheidszorg niet bestand is tegen een grote uitbraak van het coronavirus. Volgens de WHO heeft Lesotho nul intensive care-bedden.

Lees ook: Het grote coronaraadsel: waarom slaat het virus niet overal even hard toe? (+)