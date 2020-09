Corona nekt grootste bordeel van Europa: Pascha in Keulen failliet mvdb

03 september 2020

12u54

Bron: Express 8 De coronapandemie heeft het grootste bordeel van Europa genekt. De directie van de Pascha in Keulen heeft dinsdag het faillissement aangevraagd.

Het megabordeel ondergebracht in een tien verdiepingen tellend flatgebouw, geldt als een begrip in Duitsland. Ook heel wat Belgen bezochten ooit de club in de Hornstrasse.

Net als alle andere seksclubs moest ook de Pascha in maart verplicht de deuren sluiten na de uitbraak van het coronavirus. “Onze exploitatiekosten liepen verder en bleken te hoog”, verklaarde directeur Armin Lobscheid aan de krant Express. Zijn etablissement bleef ook na de versoepeling verplicht dicht. Een faillissement kon volgens hem vermeden worden, indien de overheid de bordeeluitbaters enig perspectief had kunnen bieden. Dit is niet gebeurd. “We kunnen zo niet plannen. Als ons was beloofd dat we begin 2021 opnieuw de deuren konden openen, hadden we met de hulp van de banken kunnen overbruggen.”

Volgens Lobscheid is de sluiting in de eerste plaats slecht nieuws voor de sekswerksters zelf. “Prostitutie gaat nu opnieuw ondergronds. De prostituees worden opnieuw hulpeloos blootgesteld aan hun pooiers en klanten”. Als de meisjes slachtoffer worden van uitbuiting of van een misdrijf, is een klacht indienen bij de politie er nu niet meer bij, klinkt het.

Het faillissement is een harde klap voor de rosse buurt van Keulen. Verwacht wordt dat ook andere bordelen niet langer het hoofd boven water kunnen houden. Pascha beschikt over zestig medewerkers waaronder bewakers, koks, kappers en schoonmaakpersoneel.

Keulen opende de bordeellocatie al in 1972. Een hoogbouw-bordeel bleek een Europese primeur. Bedoeling was om de straatprostitutie in de binnenstad een halt toe te roepen en deze te bundelen op één locatie. De naam Pascha werd in 1995 geïntroduceerd. De club beschikt naast peeskamers ook over een nachtclub, enkele restaurants, een boetiek en een zonnestudio.